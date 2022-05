Bitcoin tombera jusqu’à ce que les traders capitulent | Cryptomonnaie

Bitcoin se négocie à près de 33,5 000 dollars lundi matin, en baisse pour la cinquième journée consécutive. Au cours des dernières 24 heures, les pertes sont de 2,3 % et approchent les 14 % au cours des sept derniers jours. Ether perd 3,5% en 24h et 14,3% sur la semaine, s’établissant à près de 2450$. Les altcoins des dix premiers sont en baisse entre 0,8 % (XRP) et 4,3 % (Cardano).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a baissé de 2,3 % du jour au lendemain pour atteindre 1,54 billion de dollars. Plus inquiétant encore, les volumes augmentent parallèlement à la baisse des prix. Cette situation indique une sortie de plus en plus rapide des crypto-monnaies, même si le processus se déroule sans fortes baisses. Nous voyons une sortie ordonnée – un signe certain que le sentiment baissier peut prévaloir.

Les optimistes, cependant, ont quelque chose à quoi s’accrocher. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies s’est effondré à 11. Au cours de l’année écoulée, l’indice a été six fois au niveau actuel ou inférieur, et à chaque fois, nous avons assisté soit à une consolidation, soit au début d’un rallye et d’un rebond.

En mars 2020, lorsque l’indice a également atteint un chiffre, nous avons constaté un afflux d’acheteurs à long terme.

La peur extrême actuelle peut attirer les acheteurs qui attendaient des conditions de survente extrêmes pour acheter des crypto-monnaies à long terme.

Cependant, nous notons que l’amplitude des fluctuations du marché de la crypto ne ressemble ni à une capitulation des passionnés ni à une vague de déclenchement d’ordres stop.

En règle générale, un renversement de tendance est précédé d’une forte augmentation de l’élan avec la démission éventuelle de ceux qui se sont opposés à la tendance. Dans notre cas avec Bitcoin, cela pourrait se traduire par une forte accélération de la vente après être tombé en dessous de 30 000 $, jusqu’à la zone de 23 000 $ ou même de 20 000 $. Ce n’est qu’à partir de ce niveau que l’on peut s’attendre à voir émerger de grands acheteurs à long terme.