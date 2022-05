Achèteriez-vous la baisse de prix MATIC à 0,45 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a franchi un niveau de support historique à 1,015 $ et laisse entrevoir la poursuite de cette tendance.

Cette évolution ouvre la voie à une correction de 52 % à 0,467 $ et comble l’inefficacité présente ci-dessous.

Une clôture en chandelier de trois jours au-dessus de 1,750 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière de Polygon.

Le prix MATIC trébuche sur son opportunité de rebondir, catalysant un mouvement baissier. Ce développement pourrait réduire de moitié la valeur marchande de Polygon.

Le prix MATIC risque un nouveau crash

Le prix MATIC a créé une fourchette, s’étendant de 0,745 $ à 2,435 $ alors qu’il a augmenté de 227 % entre le 22 et le 25 mai. Après un balayage de la fourchette basse le 18 juillet 2021, l’altcoin a augmenté de 370 % et a balayé la fourchette haute le 21 décembre 2021. .

Un échec à maintenir l’élan a conduit à un crash de 65%, qui a poussé le prix MATIC à un niveau de support crucial à 1,015 $. Alors qu’un rebond était probable, les conditions de marché baissières ont provoqué une rupture dudit niveau.

En conséquence, le prix MATIC est susceptible de chuter de 21 % supplémentaires pour retester le bas de la fourchette à 0,745 $. Dans certains cas, si la pression de vente augmente un peu, il y a de fortes chances que Polygon baisse.

Cette baisse pourrait permettre aux teneurs de marché de combler l’inefficacité des prix connue sous le nom d’écart de juste valeur à 0,467 $, portant la baisse totale à 52 %.

Graphique MATIC/USDT sur 3 jours

Étonnamment, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette perspective baissière. Cet indice montre qu’environ 30 000 adresses qui ont acheté près de 1,8 milliard de jetons MATIC à un prix moyen de 0,473 $ sont «hors de l’argent».

Par conséquent, un plongeon dans cette barrière est susceptible d’être soutenu par ces investisseurs, qui pourraient décider d’acheter plus, atténuant ainsi la pression vendeuse.

MATIQUE GIOM

Indépendamment des perspectives extrêmement baissières du marché de la cryptomonnaie, un renversement ou une stabilisation du prix du Bitcoin pourrait faire grimper les altcoins, y compris le Polygon.

Dans un tel cas, un chandelier de trois jours clôturé au-dessus de 1,75 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière du prix MATIC. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ascension pour retester la fourchette haute à 2,43 $.