Les marchés NFT s’effondrent alors que le volume des ventes hebdomadaires plonge de 30% | Cryptomonnaie

Les volumes de négociation de MAYC, BAYC et Otherdeed sont en baisse, tout comme les volumes sur l’ensemble du marché NFT, signalant peut-être un ralentissement général dans l’industrie.

Les collections de jetons non fongibles (NFT) de Yuga Labs ont connu une baisse spectaculaire du volume des transactions au cours des dernières 24 heures.

Otherdeed est en baisse d’un peu plus de 50%, Mutant Ape Yacht Club (MAYC) est en baisse de 46% et Bored Ape Yacht Club (BAYC) est en baisse de 25% selon les données du tracker de marché NFT NFTGO.

Au cours des dernières 24 heures, l’activité générale du marché NFT a reflété les collections de Yuga, où le volume a chuté de 31% à 113 millions de dollars. Cependant, les prix n’ont pas encore emboîté le pas, la capitalisation boursière totale des NFT ayant légèrement chuté à 19,5 milliards de dollars au cours de la même période.

Analyse de marché 24h/24 par NFTGO

Ces collections comprennent trois des cinq collections les plus commercialisées dans le monde. Chaque collection, à l’exception d’Otherdeeds, a également connu une baisse de volume de près de 50% au cours des sept derniers jours, ce qui indique peut-être que le marché NFT se refroidit.

Parmi les dix premières collections en volume de ventes, seules trois sont dans le vert. CyberBrokers est à la deuxième place et est en hausse de 4 124 %, Azuki est à la cinquième place et est en hausse de 7,5 %, et la neuvième place Doodles est en hausse de 22,74 % selon le tracker de marché NFT Crypto Slam.

Selon NFTgo, le volume de transactions des NFT de la série Yuga Labs a considérablement diminué au cours des dernières 24 heures. Otherdeed MAYC BAYC volume des transactions a chuté de 44%, 41% et 30% respectivement, le prix plancher BAYC est tombé en dessous de 100ETH. https://t.co/DcsF79cepl – Chaîne de blocs Wu (@WuBlockchain) 9 mai 2022

En plus des collections de Yuga Labs, qui sont toutes négociées sur Ethereum, le volume des ventes sur huit des dix chaînes de blocs les plus actives pour les NFT a subi des pertes à deux chiffres au cours des sept derniers jours.

En moyenne, les volumes de vente sont en baisse de 22,5 % parmi Ethereum (ETH), Solana (SOL), Flow (FLOW), Avalanche (AVAX), Ronin, BSC (BNB), WAX (WAXP) et Panini. Seuls les volumes de ventes de Polygon (MATIC) et Tezos (XTZ) sont en hausse respectivement de 16,5% et 58,8% selon les données de CryptoSlam.

Les volumes de vente de NFT sont en baisse. Cryptoslam

Les portefeuilles de marché actifs qui ont effectué un échange NFT au cours des sept derniers jours ont chuté régulièrement, de même que le nombre total d’acheteurs uniques depuis le 1er mai. Les portefeuilles de marché actifs ont chuté de 69 % à 16 792 et les acheteurs uniques ont chuté de 84 % à 10 503. selon les données de l’outil d’analyse de marché NFT NonFungible.

Les portefeuilles actifs et les acheteurs NFT uniques sont en baisse en mai. Non fongible

Le démarrage lent du trading NFT en 2022 n’a pas dissuadé les chercheurs de prédire que les NFT sont sur le point de croître de 4,5 fois d’ici 2027 pour devenir une industrie de 13,6 milliards de dollars. Cointelegraph a rapporté le 7 mai que MarketsandMarkets a déclaré que les influenceurs grand public, les communautés de jeux et la demande accrue d’art numérique pousseront le marché NFT à ces sommets au cours des cinq prochaines années.