Pourquoi ce signal haussier pourrait faire doubler bientôt le prix de SafeMoon | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon est sur une tendance baissière depuis la 1ère semaine de 2022 mais montre un signal d’inversion potentiel.

La divergence haussière indique que SAFEMOON est prêt à se rallier à 100 % à la barrière de résistance immédiate à 0,000962 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,000357 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Le prix de SafeMoon est sur une séquence de pertes depuis plus de quatre mois et montre des signes de reprise potentielle. La période quotidienne révèle une tendance haussière en cours de développement et pourrait déclencher un retournement.

Prix ​​​​SafeMoon pour retourner 180

Le prix de SafeMoon est en chute libre depuis le 6 janvier et a perdu environ 88 % de sa valeur. Indépendamment de la baisse massive, SAFEMOON a créé des creux égaux autour de 0,000357 $.

Cette évolution suggère la formation d’une base potentielle et fait allusion à un renversement potentiel. La divergence haussière, qui prévoit également un résultat positif, ajoute de la crédibilité à ces perspectives.

Cette formation technique se produit lorsque le prix de l’actif forme des creux plus bas et que l’indice de force relative (RSI) crée des creux plus élevés. La configuration indique que la dynamique haussière est à la hausse malgré la baisse à court terme du prix de SafeMoon.

Par conséquent, les investisseurs doivent être préparés à un renversement rapide qui propulse le prix de SafeMoon à retester la barrière de résistance immédiate à 0,000962 $. Cette montée en puissance constituerait un gain de près de 100 % pour les détenteurs et est probablement là où la hausse est plafonnée.

Graphique SAFEMOON/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix SafeMoon, la structure baissière du marché pourrait ruiner les signaux haussiers décrits ci-dessus. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,000357 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix SafeMoon. Dans un tel cas, SAFEMOON pourrait continuer à baisser et atteindre de nouveaux plus bas.