Analyse Cryto : Crash de Bitcoin en dessous d’un support important pour un autre signal de vente | Cryptomonnaie

Bitcoin plus bas que prévu alors que nous nous effondrons après une forte résistance à 40100/300 et maintenant sous la moyenne mobile de 100 semaines à 36000 au moment où j’écris – pour un signal de vente très important.

Ripple a bel et bien cassé la moyenne mobile de 100 semaines, maintenant à 6700/6750.

Ethereum, nous avons écrit : les haussiers ont défendu la moyenne mobile à 500 jours à 2800/2750 toute cette semaine, mais l’échec à battre une forte résistance à 2950/3000, je pense, déclenchera une cassure en dessous ici maintenant pour un important signal de vente. Je parle des conditions d’accident.

Comme prévu, nous avons cassé plus bas pour un important signal de vente.

L’analyse du jour

Les shorts Bitcoin à la résistance à 40100/300 ont fonctionné alors que les prix s’effondraient à mes objectifs de 37500/37000 et l’importante moyenne mobile sur 100 semaines maintenant à 36000. C’EST MÉGA IMPORTANT AU COURS DU WEEK-END. Se tenir en dessous de 36000 est un SIGNAL DE VENTE MAJEUR. Le premier arrêt est 28900/700.

De toute évidence, les haussiers ont besoin de prix au-dessus de 36 000 aussi rapidement que possible, de préférence au-dessus de 37 000 pour montrer qu’ils ont repris le contrôle, ciblant 38 200/400. Nous devrions avoir du mal à battre ce niveau ici mais une cassure au-dessus de 38900 vise alors 41500/42000.

Ripple reste dans une tendance baissière et vendre à la résistance a été une stratégie réussie pour nous pendant plusieurs semaines. Nous avons un support de ligne de tendance sur 9 mois à 5680/40, avec un plus bas à 5800 pour autant que j’écrive samedi matin. Une cassure en dessous ici (et je serais prudent si vous pariez contre) déclenche d’autres mouvements significatifs à la baisse ciblant initialement 5100/5070. Sur une pause en dessous de 5050, je recherche 4300/4250, juste pour commencer.

De toute évidence, les traders ont désespérément besoin de prix supérieurs à 6750 pour revenir dans le jeu, mais cela semble hautement improbable maintenant.

Ethereum casse un support solide à 2800/2750 et se maintient ici pour un signal de vente à moyen terme exactement comme prévu, ciblant 2640 (hit), 2600, 2570 et 2500 (juste pour commencer).

Les traders ont évidemment besoin de prix supérieurs à 2800 dès que possible, mais je ne vois pas cela se produire. Si je me trompe, recherchez un test de la moyenne mobile sur 100 jours à 2900/2950. Les shorts ont besoin de stops au-dessus de 3000. Une cassure supérieure est un signal d’achat à moyen terme.