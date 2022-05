Comprendre les pools de jalonnement : les avantages et les inconvénients du jalonnement de crypto-monnaie | Cryptomonnaie

1. Que sont les pools de staking crypto ?

Un pool de jalonnement est un outil qui permet à plusieurs détenteurs de jetons cryptomonnaies de regrouper leurs jetons, accordant ainsi à l’opérateur du pool de jalonnement un statut de validateur et récompensant toutes les parties prenantes avec des jetons pour leurs contributions aux ressources de calcul.

Pour de nombreux investisseurs en crypto à travers le monde, le concept d’un pool de jalonnement est plutôt inconnu, et investir dans un pool suscite le scepticisme plutôt que d’attirer des hordes d’investisseurs. Pourtant, le concept global d’un pool de jalonnement est disponible sur les blockchains qui utilisent un modèle de preuve de participation (PoS) et obligent les parties prenantes à verrouiller leurs jetons cryptomonnaies dans une adresse ou un portefeuille de blockchain spécifique en échange d’un pourcentage de rendement annuel (APY) .

Ces jetons verrouillés sont liés au développement de la blockchain respective. En échange, la blockchain fournit aux parties prenantes, par l’intermédiaire de l’opérateur public du pool de participations, un pourcentage de récompense basé sur le nombre de jetons misés. Les nombreux avantages d’investir dans un pool de participation public s’accompagnent d’un certain nombre de mises en garde qu’il est important de prendre en compte avant de jalonner des jetons cryptomonnaies, en particulier le modèle de pool de jalonnement utilisé.

Les pools de participation publics sont idéaux pour les investisseurs de détail qui souhaitent participer à l’activité de jalonnement sans avoir à miser de grandes quantités d’un jeton cryptomonnaie qui est nécessaire pour devenir un validateur sur le réseau blockchain ou démarrer un pool de jalonnement privé. Pour Ethereum, un investisseur aurait besoin de 32 ETH pour devenir un validateur indépendant, afin que tout utilisateur puisse miser sur Ether (ETH) et gagner des récompenses dans le processus.

2. Staking de retours de pool

En tant qu’option appropriée pour les détenteurs de jetons cryptomonnaies à long terme, les pools de jalonnement offrent la promesse de gagner des rendements en plus des gains en capital réalisés grâce à l’appréciation de la valeur des jetons.

On peut investir dans un pool de participations avec une fraction du nombre de jetons requis pour devenir un validateur sur une blockchain PoS, tandis que le pool de participations récompense les utilisateurs sur une base quotidienne, hebdomadaire ou trimestrielle, en fonction de la crypto-monnaie mise en jeu. Par exemple, les investisseurs peuvent miser leurs jetons ETH dans un pool de mise sur Coinbase pour des récompenses quotidiennes et sans exigence de solde minimum.

Cosmos, le deuxième plus grand écosystème de blockchain, est une autre blockchain populaire pour miser des jetons. Les investisseurs peuvent également miser leurs jetons via divers validateurs sur de nombreuses chaînes disponibles dans l’écosystème Cosmos.

Le choix du pool de jalonnement à entrer dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment les taux de commission, qui se situent généralement entre 5 % et 6 %, et la manière dont ils contribuent à l’écosystème, comme la création de code pour les projets qu’ils valident. Le taux annuel en pourcentage (APR) varie d’une chaîne à l’autre, l’APR sur Cosmos Hub étant de 15 %, tandis que pour Osmosis, il est de 60 % et Juno propose 150 %, ce qui est nettement plus élevé.

Outre ces facteurs, de nombreux opérateurs de pools de jalonnement offrent des propositions de valeur uniques qui peuvent les rendre attrayants pour les parties prenantes potentielles. Un exemple pertinent ici est Cosmos Antimatter, un nouveau validateur de l’écosystème Cosmos en herbe qui promeut la décentralisation au sein du réseau de validateurs. L’objectif principal est de s’assurer qu’aucun cartel de validateurs ne se forme tout en cédant 100% de leurs bénéfices à l’écosystème des parties prenantes.

3. Pourquoi investir dans un pool de staking ?

Les pools de jalonnement gagnent des récompenses proportionnellement aux jetons investis, même si la quantité mise en jeu est une fraction de ce qui est nécessaire pour obtenir le statut de validateur sur la blockchain.

Les pools de jalonnement permettent à quiconque de gagner un revenu passif tout en conservant les jetons cryptomonnaies pour une appréciation des prix à long terme. De plus, les investisseurs n’ont pas à se soucier du fonctionnement d’un pool de jalonnement ou des procédures requises pour mettre en place et gérer un nœud de validation, ce que l’opérateur du pool de jalonnement fait à la place au nom de toutes les parties prenantes.

Les récompenses gagnées se présentent sous la forme du jeton crypto jalonné, car la blockchain récompense le validateur (opérateur de pool dans le cas d’un pool de jalonnement) avec des jetons nouvellement créés chaque fois qu’un bloc de transactions est ajouté avec succès. Cela signifie que les parties prenantes recevront leur juste part proportionnellement au nombre de jetons jalonnés et pourront générer des rendements encore plus élevés lorsque le prix du jeton jalonné s’appréciera avec le temps.

Étant donné que le montant minimum de jetons requis pour devenir un validateur est si élevé, il est beaucoup plus facile, même pour les investisseurs novices, de verrouiller leurs pièces avec un opérateur de pool de mise public pour profiter de récompenses de mise plus prévisibles et fréquentes.

4. De quoi devez-vous être conscient avant de commencer votre parcours de jalonnement ?

Malgré les rendements potentiels, les coûts d’exploitation d’un pool de jalonnement crypto doivent être pris en compte avec sagesse avant d’investir.

Il est important de choisir judicieusement un pool de jalonnement, car les jetons jalonnés agissent comme une garantie pour la blockchain et il est important que l’opérateur du pool, qui agit en tant que validateur sur la blockchain, fasse son travail sans aucune intention malveillante.

Supposons qu’un bloc soit formé avec des transactions invalides ou frauduleuses, le réseau blockchain peut brûler une certaine quantité de jetons jalonnés et vous faire perdre de l’argent en jalonnant la crypto avec d’autres parties prenantes qui ont investi leurs jetons dans le pool de jalonnement.

De plus, une fois qu’un investisseur décide de rejoindre un pool de jalonnement, ses jetons cryptomonnaies sont verrouillés dans une adresse de blockchain spécifique ou avec un tiers, ce qui peut empêcher les parties prenantes d’avoir un contrôle direct sur leurs jetons jalonnés. Il est plus sage de choisir des pools de jalonnement qui permettent aux parties prenantes de participer au processus de jalonnement tout en conservant leurs avoirs sur un portefeuille matériel pour plus de sécurité.

Un pool de jalonnement donnera des récompenses plus petites que si les jetons étaient directement jalonnés avec la blockchain puisque chaque récompense de jalonnement est répartie entre les nombreux participants du pool de jalonnement. Après déduction des frais de plateforme et des taux de commission, le paiement final diminue encore. Pour l’ETH, devenir un validateur individuel pourrait rapporter à quelqu’un un APY de 6%. En comparaison, les investissements liés aux pools de staking de crypto peuvent gagner un APY inférieur d’environ 5% à partir du staking de pool dans le meilleur des cas.

5. Comment commencer son parcours de jalonnement ?

Il est nécessaire de mener des recherches appropriées sur tous les pools de jalonnement crypto disponibles pour un jeton crypto particulier et de choisir ceux qui ont fait leurs preuves.

Contrairement à l’extraction de crypto, le jalonnement de crypto n’implique pas d’investir dans de l’équipement minier pour générer des rendements. Il existe plusieurs pools de jalonnement crypto qui sont actuellement disponibles pour différentes crypto-monnaies qui fonctionnent sur une blockchain PoS et il est suggéré que les investisseurs choisissent des échanges cryptomonnaies notables qui exploitent des pools de jalonnement publics plutôt que des pools de jalonnement privés qui peuvent offrir un APY plus élevé.

Outre la prise en compte du classement du pool de jalonnement, il est prudent de choisir des pools de jalonnement qui fournissent aux parties prenantes des mises à jour régulières sur les performances du pool de jalonnement et qui sont transparents dans leur fonctionnement. Cela inclut la prise de décision clé concernant la future feuille de route du pool et la manière dont les parties prenantes sont intégrées au processus.

Il est conseillé de passer par des évaluations de performances avant de se concentrer sur un pool de jalonnement pour investir. Tenez compte des frais d’adhésion ou d’entrée pour comprendre les rendements réels probables qui seront générés sur les jetons jalonnés et entrez dans un pool de jalonnement qui n’a pas trop de parties prenantes pour s’assurer que les récompenses ne sont pas davantage diluées.