First Mover Asia : La saga BitMEX continue de laisser en suspens des problèmes réglementaires fondamentaux ; Bitcoin tombe | Cryptomonnaie

Prix: Bitcoin et Ether ont chuté au cours du week-end alors que les investisseurs continuaient de s’inquiéter de la hausse des taux d’intérêt et de la possibilité d’une récession.

Insights: L’affaire BitMEX laisse les problèmes de réglementation en suspens.

Avis du technicien : Une clôture hebdomadaire inférieure à 36 247 $ pour BTC pourrait donner lieu à d’autres objectifs de baisse.

Bitcoin (BTC) : 34 444 $ -2,1 %

Éther (ETH) : 2 553 $ -2,9 %

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Solana SOL −5,2 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −4,7 % Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE −4,4 % Plate-forme de contrat intelligente

S&P 500 : 4 123 -0,5 %

DJIA : 32 899 -0,2 %

Nasdaq : 12 144 -1,4 %

Or : 1 881 $ +0,3 %

Un week-end difficile pour les cryptos

La nouvelle réalité des taux d’intérêt plus élevés et des craintes de récession accrues a continué de se répercuter sur les marchés de la cryptomonnaie au cours du week-end.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 34 200 $, une baisse de plus de 2 % et sa note la plus basse depuis juillet dernier. Même alors, il faisait mieux que la plupart des principaux altcoins du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière. Ether changeait de mains à environ 2 550 $, en baisse d’environ 3 % sur la même période et son point le plus bas depuis début mars. Le jeton luna de Terra a chuté de plus de 8,5 % à un moment donné et SOL et CRO ont chacun baissé d’environ 5 %. AXS et TRX ont brillé parmi la mer de rouge, augmentant respectivement de plus de 1,5 % et 5,5 %.

« BTC a continué d’être alourdi par les pressions macroéconomiques et le sentiment général du marché », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, à CoinDesk. « Le FOMC a entraîné de la volatilité, mais le mouvement haussier a été de courte durée. »

Les baisses de Crypto ont concordé avec les marchés boursiers, qui ont fermé vendredi dernier, le Nasdaq, très technologique, chutant de 1,4 % par jour après avoir chuté de 5 % – ce dernier étant sa pire performance depuis 2020. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont chuté par petites augmentations mais ont poursuivi leur ralentissement. à la suite de la hausse des taux d’intérêt d’un demi-point largement attendue de la banque centrale américaine mercredi dernier. Un jour plus tard, la Banque d’Angleterre (BoE) a poursuivi sa propre trajectoire monétaire plus belliciste, augmentant les taux d’un quart de point à leur plus haut niveau en 13 ans.

Il s’agissait de la quatrième augmentation consécutive des taux d’intérêt de la BoE depuis décembre. Les banques centrales d’autres parties du monde ont suivi des stratégies similaires pour maîtriser l’inflation qui a atteint des sommets en 40 ans et menace d’augmenter encore au milieu des retombées de l’invasion russe de l’Ukraine.

Pendant ce temps, vendredi, le dernier rapport sur l’emploi du Département américain du travail, qui a montré un gain supérieur aux attentes de 428 000 emplois en avril, a souligné les craintes qu’un marché de l’emploi historiquement tendu n’augmente les salaires et n’accélère l’inflation. Au cours du premier trimestre de cette année, les employeurs américains ont payé leurs travailleurs 1,4 % de plus en moyenne qu’au cours de la période de trois mois précédente, selon le rapport. C’était le plus grand bond en deux décennies.

DiPasquale s’attend à ce que le bitcoin continue de baisser, d’autant plus que la politique monétaire continue de se contracter », mais ne voit pas la plus grande crypto par capitalisation boursière tomber en dessous de la fourchette de 25 000 $ à 30 000 $, même si un ralentissement atteint des proportions extrêmes. Mais il a également noté qu ‘ »un rebond à court terme ne peut être exclu », car l’expiration des options de mai d’environ 1,3 milliard de dollars sur la bourse à terme Bitcoin Deribit approche.

Les co-fondateurs de BitMEX auraient-ils dû se battre contre eux ?

Arthur Hayes et BitMEX ont tous deux décidé, séparément, qu’ils plaideraient coupables des accusations portées contre eux et paieraient des amendes pour régler leurs affaires respectives avec le gouvernement fédéral, les autres cofondateurs de Hayes et BitMEX étant chacun condamnés à payer une amende de 10 millions de dollars au fin de la semaine dernière.

Ceci, comme nous en avons déjà discuté, est dommage, car l’affaire contre eux reposait sur une nouvelle interprétation de la loi sur le secret bancaire et une confirmation que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a vraiment une autorité extraterritoriale. Ce type de litige est coûteux et stressant, et il est donc compréhensible que quelqu’un veuille abandonner au lieu de le poursuivre.

Mais maintenant, alors que Hayes attend sa condamnation, nous ne sommes pas plus avancés dans l’obtention de la clarté réglementaire qu’auparavant. L’affaire de Terraform Labs contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis progresse dans le système judiciaire, mais il faudra des mois, voire plus, avant qu’elle ne soit devant un juge. Dans l’intervalle, comme Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto FTX, l’a souligné dans une récente interview, la «lutte de pouvoir» entre la CFTC et la SEC a entraîné le blocage de l’environnement réglementaire.

« Nous ne sommes pas réellement dans un endroit avec plus de surveillance fédérale qu’il y a un an », a-t-il déclaré à Blockworks, affirmant que si la SEC et la CFTC pouvaient s’entendre sur qui est responsable des licences d’échanges de crypto-monnaie, cela résoudrait « 60% de le problème. »

La CFTC affirme que le Commodity Exchange Act de 1934 lui donne autorité sur la cryptomonnaie, qu’elle appelle une monnaie, et lui permet ainsi de réglementer le marché des dérivés pour la cryptomonnaie (ce dont BitMEX est spécialisé). Dans le même temps, le mandat réglementaire de la SEC consiste à tester si une crypto-monnaie spécifique ou un produit impliquant la pièce constitue un titre.

« Le fait demeure que les actifs numériques tels que les crypto-monnaies ne s’intègrent pas parfaitement dans le cadre réglementaire de la SEC », a écrit Bo Howell, un avocat en valeurs mobilières basé dans l’Ohio, dans un article expliquant l’autorité contestée sur la crypto.

En théorie, on devrait réglementer les marchés et on devrait réglementer le produit lui-même, mais il faut d’abord tracer une voie. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré le mois dernier qu’il s’agissait d’un travail en cours, mais n’a pas donné de feuille de route indiquant quand quelque chose comme un protocole d’accord serait publié pour réglementer le marché «entrelacé».

Idéalement, cela se ferait par voie législative – dans des entretiens précédents, l’ancien avocat de la CFTC chargé de l’application des lois, Braden Perry, a mis en garde contre les dangers de la réglementation par l’application, par opposition à un cadre réglementaire défini – mais une autre alternative serait via un précédent juridique.

Si Hayes ou BitMEX avaient décidé de combattre les autorités fédérales, ils auraient peut-être forcé une résolution dans le cas où l’agence prendrait l’initiative de réglementer le marché de la cryptomonnaie.

Le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) est passé en dessous d’une tendance haussière à court terme alors que les signaux de momentum sont devenus négatifs. La crypto-monnaie pourrait voir de nouvelles baisses vers 30 000 $, ce qui est proche du bas d’une fourchette de négociation d’un an.

BTC n’a pas réussi à détenir 40 000 $ au cours des derniers mois et est en baisse de 47 % par rapport à son sommet historique de près de 69 000 $ en novembre dernier. La tendance haussière à long terme s’est affaiblie, ce qui suggère que la hausse reste limitée cette année.

Sur le graphique hebdomadaire, BTC risque de passer en dessous de sa moyenne mobile sur 100 semaines de 36 247 $. Une deuxième clôture hebdomadaire en dessous de ce niveau pourrait donner des objectifs de baisse vers 30 000 $, puis 17 823 $ (une baisse d’environ 80 % du pic au creux, à égalité avec le marché baissier de la crypto de 2018).

Pourtant, mai est généralement une période saisonnièrement forte pour les actions et les cryptos. Cela pourrait maintenir les acheteurs à court terme actifs à des niveaux de support inférieurs, bien qu’ils manquent de conviction pour modifier la récente tendance à la baisse des prix.

