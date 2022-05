L’action des prix XRP met en garde contre un possible effondrement des prix de 50% | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est à la fin d’un schéma baissier à long terme.

De multiples indications que le XRP pourrait s’effondrer encore plus.

Un potentiel de hausse existe, mais il est de moins en moins probable qu’il se produise.

L’action des prix XRP sur le graphique hebdomadaire semble déprimante si vous êtes un taureau mais magique si vous êtes un traders. Quelle que soit la façon dont vous voulez le voir, le graphique de XRP est baissier et avertit d’un effondrement massif à moins que des traders n’interviennent et n’inversent la configuration actuelle.

Le prix du XRP pourrait passer de 0,50 $ à 0,25 $

Le prix XRP est actuellement à l’intérieur d’un modèle de triangle descendant. Le modèle de triangle descendant est l’un des modèles standard les plus baissiers de l’analyse technique. Qu’elle se manifeste (tendance haussière ou baissière), elle est de nature extrêmement baissière.

Avec n’importe quel modèle de triangle, certains comportements sont attendus. Le comportement universel est que toute cassure d’un triangle se produit souvent dans le dernier tiers du modèle – où se trouve actuellement le prix du XRP.

En cas de clôture réussie en dessous du triangle descendant, le prix du XRP pourrait s’effondrer au point de contrôle du volume de 2020 à 0,25 $. Cependant, il est possible qu’une contrefaçon majeure se développe à la place.

Sous le bas du triangle descendant se trouve le point de contrôle du volume 2021 à 0,48 $. Un nœud à volume élevé à partir de 2020 se situe également dans la zone de valeur de 0,48 $. Une autre raison du faux piège majeur et du piège à traders est la présence d’un Kumo Twist.

Les Kumo Twists dans le système Ichimoku peuvent souvent identifier où de nouveaux hauts et bas de swing peuvent se former – en particulier si un instrument a tendance à se diriger vers le Kumo Twist.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Les fausses éruptions de motifs en triangle sont très courantes. La plupart des traders de modèle conservateur ignorent la cassure initiale d’un triangle et attendent le nouveau test pour confirmer la cassure ou capitaliser sur le piège qui se forme lorsque le prix revient à l’intérieur du triangle et se déplace à l’inverse de la cassure d’origine. Dans ce scénario, le prix XRP serait sur la bonne voie pour retester la zone de valeur de 0,75 $ et 1,00 $.