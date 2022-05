Le prix d’Axie Infinity rebondira de plus de 15% alors que les acheteurs reviennent aux plus bas de 2022 | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity glisse plus au sud.

Une pression et un volume d’achat renouvelés entrent dans AXS.

20 $ reste l’objectif à court terme le plus probable pour les baissiers.

Le prix d’Axie Infinity continue sa chute sous la zone de valeur de 30 $ et dans la fourchette de 28 $. Cependant, le volume augmente à ces creux et un nouveau nœud à volume élevé s’est développé, signalant qu’un certain support pourrait se développer.

Axie Infinity atteint de nouveaux plus bas en 2022, mais un volume important a afflué

Le prix d’Axie Infinity continue d’être en proie à plusieurs problèmes négatifs empêchant un retour à ses sommets. AXS souffre toujours d’une baisse importante du nombre d’utilisateurs, le coût pour les joueurs actuels et nouveaux reste élevé et la brèche du réseau Ronin en mars 2022 est encore fraîche.

Il est probable que le prix d’Axie Infinity baissera encore plus, cassant les creux actuels de 2022 pour tester la zone de valeur psychologique de 20 $. 20 $ contient également le retracement de Fibonacci de 61,8 % et un nœud de volume élevé précédent dans le profil de volume 2021. En dessous de 20 $, cependant, les choses deviennent risquées.

Il n’y a presque pas d’historique de volume échangé dans le profil de volume entre 20 $ et le prochain nœud à volume élevé à 8 $. Avec tous les fondamentaux baissiers, le sentiment de risque mondial et un espace de plus en plus concurrentiel, AXS a un chemin presque impossible vers la reprise.

Cependant, un volume important est revenu à AXS depuis le 6 mai. Le résultat de l’augmentation du volume a généré un nouveau nœud à volume élevé dans le profil de volume 2022. Le nouveau nœud à volume élevé à 30 $ est important car il s’agit du nœud à volume élevé à la croissance la plus rapide pour 2022 jusqu’à présent.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USDT

Si les traders peuvent détenir 30 $ et terminer une clôture au-dessus de 35 $, alors le large écart dans le profil de volume suggère que le prix d’Axie Infinity pourrait rapidement passer à un nouveau test de 50 $.