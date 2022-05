Le prix de Tron peut-il renverser la tendance baissière avec sa configuration haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Tron est dans une configuration de fanion haussier pluriannuel, faisant allusion à une tendance haussière massive.

Un mouvement décisif au-dessus de la configuration à 0,096 $ pourrait déclencher une hausse de 90 % à 0,185 $.

Si TRX produit un chandelier hebdomadaire en dessous de 0,055 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix de Tron est dans une tendance de continuation massivement haussière depuis le crash de mars 2020. Alors que TRX s’enroule entre deux lignes de tendance, une cassure à la hausse pourrait déclencher un mouvement de doublement de l’argent.

Le prix de Tron maintient son élan haussier

Le prix de Tron a chuté de 56% en un seul chandelier hebdomadaire au cours de la deuxième semaine de mars 2020, qui était un événement de cygne noir dû à COVID. Le chandelier hebdomadaire, cependant, s’est redressé et a clôturé à 0,010 après s’être redressé.

Depuis ce point, TRX a augmenté de 2 615 % jusqu’à son plus haut niveau historique à 0,181 $ au cours de la deuxième semaine d’avril. Cette hausse massive forme un mât de drapeau, qui est la partie la plus intégrante de la configuration du fanion haussier qu’il est en train de former.

Après un sommet historique, le prix de Tron s’est consolidé entre deux lignes de tendance convergentes qui peuvent être tracées le long des plus bas et des plus bas. Cet enroulement forme le fanion. Cette formation technique prévoit une hausse de 92%, obtenue en mesurant la hauteur du mât du drapeau et en l’ajoutant au point de rupture.

En supposant que le prix de Tron dépasse la ligne de tendance supérieure du fanion à 0,096 $, l’objectif serait de 0,185 $, ce qui serait un nouveau record absolu. Ces perspectives, cependant, sont sur une période hebdomadaire, de sorte que le crash que BTC vient de traverser la semaine dernière ne semble pas avoir un effet important.

Graphique TRX/USDT sur 1 semaine

Alors que les choses semblent optimistes pour le soi-disant « tueur d’Ethereum », une augmentation soudaine de la pression de vente et une augmentation de la corrélation avec BTC pourraient gâcher cela.

Si TRX produit un chandelier hebdomadaire en dessous de 0,055 $, il invalidera la thèse haussière du modèle de continuation en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, le prix de Tron pourrait chuter de 31 % pour revenir à 0,0383 $.