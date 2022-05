Pourquoi le prix de LUNA pourrait baisser encore de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA forme un schéma tête-épaules qui fait allusion à un effondrement de 36 %.

Un rebond du niveau de support hebdomadaire à 62 $ semble avoir interrompu la chute à 47,28 $.

Une clôture en chandelier de six heures au-dessus de 75,53 $ invalidera la thèse baissière de Terra.

Le prix de LUNA montre des signaux ambigus à l’approche du niveau de support hebdomadaire. Une rupture de cette barrière pourrait déclencher une autre baisse massive, mais il existe également une possibilité de reprise mineure.

Prix ​​LUNA au bord

L’action des prix LUNA depuis le 22 février a formé la tête et les épaules. Cette formation technique contient trois hauteurs de swing distinctes, la centrale est la plus haute et est connue sous le nom de « tête ». Les deux pics de chaque côté avec des hauteurs comparables sont appelés « épaules ».

Les vallées de la tête et des épaules peuvent être reliées pour former un niveau de support horizontal à 75,53 $ également connu sous le nom de « décolleté ».

Cette formation technique prévoit un downswing de 36%, obtenu en mesurant la distance entre le point le plus haut de la tête et l’encolure. L’ajout de cette distance au point de cassure à 62 $ révèle l’objectif à 47,28 $.

Jusqu’à présent, le prix de LUNA a chuté de 18 % par rapport à l’encolure et rebondit actuellement sur le niveau de support hebdomadaire à 62 $. Cette barrière est importante dans la prochaine direction de Terra. Si les acheteurs continuent de se débattre comme ils l’ont fait au cours des trois derniers jours, une panne semble apparente.

Dans une telle situation, le prix de LUNA pourrait s’effondrer à 47,28 $ et même s’étendre plus bas pour retester le plancher de support hebdomadaire de 43,56 $.

Graphique LUNA/USDT sur 6 heures

Alors que les choses semblent sombres pour l’altcoin, un chandelier de six heures près de 75,53 $ invalidera la thèse baissière de la tête et des épaules pour le prix LUNA. Dans un tel cas, Terra pourrait tenter d’établir un plus haut au-dessus de la barrière de résistance de 87,84 $ pour déclencher une nouvelle ascension.