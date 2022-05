Prédiction de prix Solana: SOL est sur une spirale descendante à 50 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana teste son support final avant le début d’un mouvement de capitulation.

Les traders sont absents et visiblement évitants.

Le potentiel de hausse demeure, mais la conviction des acheteurs est nécessaire.

L’action des prix de Solana reste exceptionnellement baissière, avec un support nul à court terme. SOL est tombé en dessous de son point de contrôle du volume de 2022 à 90 $ et est sur le point d’atteindre de nouveaux creux de 2022.

Le prix de Solana montre une absence totale d’acheteurs, des creux majeurs arrivent

Le prix de Solana reste dans une cassure baissière idéale d’Ichimoku, signalant aux traders qu’une vente à long terme et persistante est susceptible de culminer avec une baisse massive et abrupte.

Du point de vue du profil de volume, l’action des prix Solana est en mode de découverte des prix jusqu’à ce qu’elle atteigne le prochain nœud de volume élevé. Ce prochain nœud à volume élevé n’apparaît pas avant la zone de valeur de 50 $. Dans le profil de volume 2021, le nœud à volume élevé de 25 $ à 50 $ était le deuxième plus grand nœud à volume élevé, mais le plus long par rapport au temps passé dans cette plage – près de 120 jours.

Plus le prix de Solana passe en dessous du nuage quotidien Ichimoku et du profil de volume 2022 (90 $), il est de plus en plus probable qu’un crash éclair vers le niveau de 50 $ se produise.

Cependant, le graphique quotidien des prix de Solana n’est pas sans quelques données haussières. Il existe une divergence haussière régulière entre le prix et l’oscillateur %B et le prix et l’indice composite. De plus, l’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier et teste actuellement le niveau de survente final à 40 pour la première fois depuis sa reconversion en marché haussier.

Graphique Ichimoku quotidien SOL/USDT

Les traders devront clôturer le prix de Solana à 120 $ ou plus pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku afin de donner un signal clair qu’une nouvelle tendance haussière est sur le point de se poursuivre.