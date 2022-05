Le prix de Cardano pourrait chuter de plus de 40% si le support ADA échoue | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est assis juste au-dessus d’une structure de support finale.

Un risque réel de baisse supérieure à 40% est désormais possible.

Un potentiel de hausse existe mais nécessite une participation haussière importante.

Le prix de Cardano fait face à un effondrement majeur dans la zone de valeur de 0,76 $. Du point de vue de Fibonacci, Ichimoku et Volume Profile, ADA pourrait être sur la voie de l’une de ses plus fortes baisses en deux ans.

Le prix de Cardano risque un autre crash flash à des niveaux de prix inférieurs à 0,50 $

Le prix de Cardano se situe juste au-dessus de sa structure de support principale finale. Le niveau de 0,76 $ représente le retracement de Fibonacci de 61,8 % et la fourchette supérieure du plus bas actuel de 2022. C’est également la fin d’un nœud à volume élevé dans le profil de volume 2021.

En dessous de 0,76 $, le prix est découvert jusqu’au prochain nœud haut et au point de contrôle du volume 2021 dans la zone de valeur de 0,35 $. Toute période de temps prolongée passée en dessous de 0,76 $ augmente la probabilité d’un crash flash majeur pour le prix Cardano.

Du point de vue d’Ichimoku, le prix de Cardano est dans une ventilation clairement baissière sur le graphique journalier. Cependant, un Kumo Twist se produit le 14 mai, de sorte que toute tendance baissière ou commerce latéral continu peut se terminer vers cette date. De plus, le cycle de Gann de 180 jours de l’année intérieure est également toujours en jeu, indiquant qu’un changement rapide de direction peut encore se produire.

Si les haussiers de Cardano veulent un affichage clair d’un retour à l’action haussière des prix, ils devront alors pousser pour une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Pour que cela se produise, le prix Cardano a besoin d’une clôture quotidienne égale ou supérieure à 1,05 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

La route pour retester les prix records de Cardano devient de plus en plus facile au-dessus de 1,05 $ à mesure que le profil de volume s’amincit considérablement. Cependant, il faut s’attendre à un rejet à 1,30 $, où le deuxième plus grand nœud à volume élevé de 2021 et le retracement de Fibonacci de 38,2 % existent.