Le prix du Bitcoin doit éviter de tomber en dessous de ce niveau, sinon le BTC pourrait s’effondrer à 20 000 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin reste extrêmement baissière.

Les niveaux de support critiques doivent tenir, ou BTC fait face à un effondrement majeur.

Le potentiel de hausse reste une possibilité, mais les traders doivent faire preuve de conviction.

L’action sur les prix du Bitcoin a clôturé le chandelier de vendredi avec la clôture quotidienne la plus basse depuis le 24 janvier 2022. La pression de vente continue et la faiblesse restent le comportement le plus probable pour Bitcoin jusqu’à ce que les haussiers décident de soutenir davantage le BTC.

Le prix du Bitcoin approche de la zone de capitulation majeure

L’action des prix du Bitcoin peut faire allusion à un test du niveau de support critique final sur son graphique : 33 350 $. 33 350 $ est le point de contrôle du volume 2021. Le VPOC est l’endroit où le plus d’achats et de ventes ont eu lieu et est sans doute l’un des niveaux de support et de résistance les plus forts de toutes les analyses techniques.

La position de 33 350 $ est à l’extrême et a une zone de valeur partagée avec les profils de volume 2021 et 2022. 33 350 $ est le profil de volume le plus bas de 2022. Pour le profil de volume 2021, 33 350 $ est le point de contrôle du volume et n’est qu’un cheveu au-dessus des plus bas de 2021. C’est en dessous de 33 350 $ qu’il existe un réel danger pour les longs.

Un regard en arrière sur le profil de volume 2020 montre que le prochain nœud à volume élevé n’apparaît pas avant 20 000 $. Il est important de le reconnaître car les analystes interprètent le comportement des prix avec le profil de volume. Le comportement attendu du prix Bitcoin, s’il passe un temps significatif en dessous du VPOC à 33 350 $, est un crash éclair vers le prochain nœud à volume élevé dans la zone de valeur de 20 000 $ à 24 000 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Si les haussiers veulent nier tout autre risque baissier ou atténuer toute incertitude immédiate, ils devront remplir l’une des deux conditions. La première consiste à s’assurer que le chandelier hebdomadaire clôture au-dessus de 36 859 $. Si les traders ne parviennent pas à clôturer à 36 859 $ ou au-dessus, alors le Chikou Span sur le graphique hebdomadaire se clôturera sous le nuage Ichimoku pour la première fois depuis le 18 mai 2018. Ce ne serait également que la troisième fois si l’histoire de Bitcoin que le Chikou Span a fermé sous le nuage Ichimoku après une course haussière.

Un déni clair de tout nouvel élan baissier peut être obtenu en confirmant une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Cela ne se produirait que lorsque le prix du Bitcoin clôturerait à 44 650 $ ou plus.