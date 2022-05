Le prix Dogecoin pourrait mettre fin à la tendance baissière d’un an, DOGE vise 0,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est dans une tendance baissière depuis plus d’un an.

Une zone de cassure critique à venir pourrait initier une tendance haussière.

Les risques baissiers demeurent préoccupants, mais leur ampleur devrait être limitée.

Le prix du Dogecoin reste sous une pression importante de la part des vendeurs. DOGE est en baisse de plus de 83% par rapport à son niveau record et la participation en volume est proche de son plus bas niveau historique. Cependant, des hauts plus bas peuvent se former et pourraient être le signe avant-coureur d’un nouveau mouvement d’expansion vers le haut.

Le prix Dogecoin est positionné pour une poussée au-dessus de 0,20 $

L’action des prix Dogecoin, du point de vue d’Ichimoku, est clairement baissière. Toutes les conditions nécessaires pour une cassure Ichimoku baissière idéale sont présentes. Cependant, les baissiers n’ont pas pu ou pas voulu capitaliser sur cette configuration baissière.

À bien des égards, le prix Dogecoin montre une certaine résilience. Comparé à de nombreux autres altcoins, DOGE est hors de ses creux de 2022 et développe une zone de soutien solide.

Si les haussiers veulent amorcer une nouvelle tendance haussière, plusieurs niveaux de résistance doivent d’abord être franchis. Il existe un cluster de résistance massif entre 0,134 $ et 0,157 $. Les niveaux techniques contenus dans cette gamme sont :

Le Tenkan-Sen à 0,134 $ Le point de contrôle du volume 2022 à 0,141 $ Le Kijun-Sen à 0,147 $ Le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 0,143 $ Le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 0,152 $ Le niveau d’expansion de 50 % de Fibonacci à 0,157 $

Une telle collection de niveaux de résistance dans une fourchette étroite est rare, mais elle donne une image claire de l’ampleur d’un mouvement d’expansion que Dogecoin pourrait faire s’il réussissait à casser ce cluster.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

La fourchette cible projetée pour le prix du Dogecoin en cas d’évasion réussie serait l’expansion de Fibonacci de 161,8 % à 0,273 $. 0,0273 $ est juste en deçà du retracement de Fibonacci de 38,2 % du swing bas du 24 février 2022 au sommet de la barre forte hebdomadaire du 14 mai 2021.

Des risques à la baisse existent mais sont probablement limités à la ligne de tendance inférieure d’un modèle de coin descendant antérieur au niveau de prix critique et psychologique de 0,10 $.