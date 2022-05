Le prix de Binance Coin prêt pour une hausse rapide de 15 % | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin montre une configuration limitée, faisant allusion à une tendance haussière mineure.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BNB rebondisse d’au moins 15% pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat au-dessus de 432 $.

Un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 336 $ invalidera la thèse haussière de BNB.

Le prix de Binance Coin oscille à l’intérieur de la fourchette en attendant les incitations à pousser plus haut. Un rebond rapide sur le niveau de soutien immédiat pourrait donner l’élan nécessaire pour monter et collecter des liquidités au-dessus de sommets égaux.

Cours du Binance Coin au point d’inflexion

Le prix de Binance Coin est bloqué dans une fourchette allant de 336 $ à 448 $ depuis sa création fin janvier et début février. L’action des prix dans la fourchette est simple à négocier pour des raisons évidentes – les plafonds et les niveaux de support sont bien établis et le prix reste souvent dans la fourchette.

Habituellement, l’actif balaie un côté de la fourchette pour collecter des liquidités, qui est suivie d’une reprise rapide et d’un balayage de la fourchette opposée. Cette action des prix pourrait soit continuer, soit l’actif établit un biais directionnel et des tendances dans la direction gagnante.

Pour le prix de Binance Coin, la fourchette basse à 336 $ a été balayée pour la première fois le 25 février, ce qui a déclenché un rallye de 42 % qui s’est déplacé au-dessus de la fourchette haute à 448 $. En raison de la nature fragile du marché et de la volatilité brutale, BNB a chuté de 19 % et plonge actuellement dans la zone de demande de 359 $ à 377 $.

Un rebond sur cette barrière est susceptible de déclencher une hausse de 15 % avec des objectifs de liquidité d’arrêt d’achat au-dessus des sommets égaux à 413 $ et 432 $, respectivement. Dans certains cas, la tendance haussière pourrait s’étendre jusqu’à la fourchette haute à 446 $.

Ce mouvement constituerait une hausse de 18 % et est probablement là où la hausse est plafonnée à court terme.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

Un chandelier quotidien proche du plus bas de la fourchette à 336 $ invalidera la thèse haussière du prix de Binance Coin en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, BNB pourrait chuter de 5 % pour retester le niveau de support de 319 $.