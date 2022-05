Prédiction de prix Axie Infinity: AXS cible 20 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity continue d’afficher une faiblesse significative.

La participation anémique à des creux majeurs montre un manque d’intérêt.

Un retour à 20 $ est de plus en plus probable.

Le prix Axie Infinity poursuit son mouvement délibéré et fort plus au sud. Parfois, il peut être difficile pour les traders d’oublier, mais à un moment donné, il n’y a pas si longtemps, AXS se négociait à plus de 166 $. Maintenant en baisse de plus de 86 %, il y a peu de signes d’une reprise imminente.

Le prix d’Axie Infinity devrait baisser jusqu’aux nouveaux plus bas de 2022

L’action des prix d’Axie Infinity est l’une des plus baissières de l’espace des jetons de jeu. Un trio de problèmes a pesé sur toute nouvelle appréciation du prix AXS :

Le nombre de joueurs diminuait avant la fin de 2021. La violation du réseau Ronin en mars 2022 a effrayé les clients/utilisateurs actuels et potentiels. Le coût d’entrée pour AXS reste prohibitif pour beaucoup.

Le prix Axie Infinity a été la dernière crypto-monnaie de jeton de jeu majeure à effectuer un retracement logarithmique de Fibonacci à 50% pendant longtemps. Ce retracement vient tout juste de s’achever le 30 avril 2022. Cependant, malgré le déménagement, les acheteurs sont toujours vacants.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USDT

Il est probable que le prix d’Axie Infinity baissera encore plus, cassant les creux actuels de 2022 pour tester la zone de valeur psychologique de 20 $. 20 $ contient également le retracement de Fibonacci de 61,8 % et un nœud de volume élevé précédent dans le profil de volume 2021. En dessous de 20 $, cependant, les choses deviennent risquées.

Il n’y a presque pas d’historique de volume de prix Axie Infinity échangé dans le profil de volume entre 20 $ et le prochain nœud de volume élevé à 8 $. Avec tous les fondamentaux baissiers, le sentiment de risque mondial et un espace de plus en plus concurrentiel, AXS a un chemin presque impossible vers la reprise.