Fantom voit les entrées de détail les plus importantes et prévoit une cassure de 30% | Cryptomonnaie

Le prix Fantom trouve des acheteurs près des plus bas de 2022.

Une nouvelle reprise est à prévoir si la maxime « le volume précède le prix » est vraie.

Les risques baissiers demeurent une menace bien réelle.

L’action des prix Fantom, comme la majorité du marché des crypto-monnaies, continue de faire face à une forte pression de vente et à d’importantes baisses par rapport à ses récents sommets historiques. Cependant, un changement de direction et de tendance générale pourrait bientôt se produire.

Le prix Fantom est positionné pour une forte correction haussière

Le prix Fantom a un profil de volume 2022 très intéressant. Avant cette semaine, le point de contrôle du volume 2022 existait à 1,367 $. Cependant, depuis début mai, le point de contrôle du volume est passé à la fourchette de négociation actuelle à 0,777 $. Ce qui en fait un développement important, c’est le temps qu’il a fallu pour que le nouveau point de contrôle du volume se forme.

Le point de contrôle du volume précédent à 1,367 $ s’est formé sur vingt et un jours de bourse. Le nouveau point de contrôle du volume s’est formé en seulement six jours de bourse. Cela signifie qu’en moins d’un tiers du temps, plus de transactions ont eu lieu dans la zone de valeur de 0,777 $ qu’à 1,367 $. De plus, le volume moyen au cours des sept derniers jours a été le plus élevé de 2022. L’augmentation du volume est un signe d’avertissement majeur pour tous les participants : le prix du Fantom pourrait augmenter.

En conjonction avec les entrées de volume est un cycle de temps important dans l’analyse de Gann. L’analyse de Gann montre une forte probabilité qu’un nouveau mouvement d’expansion prolongé soit imminent du point de vue du cycle temporel.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo FTM/USD

Le prix Fantom est maintenant au jour 190 par rapport à son plus haut niveau historique. Ceci est important car dans l’analyse de Gann, le cycle de Gann de 180 jours de l’année intérieure (180 jours à 198 jours) est le deuxième plus puissant du cycle de l’année intérieure de 360 ​​jours. Gann a écrit que si un instrument a suivi une tendance de plus de 180 jours, un renversement de tendance est susceptible de se produire.

En cas de rallye majeur du prix Fanrom, une résistance sera probablement trouvée dans la zone de valeur de 1,20 $ avant que tout autre mouvement à la hausse ne se produise. Si les traders réussissent à pousser FTM vers de nouveaux plus bas de 2022, alors la zone de valeur de 0,50 $ est le prochain plus bas probable.