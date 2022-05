Le prix de WAVES est sur le point d’imprimer de nouveaux plus bas annuels | Cryptomonnaie

Le prix de WAVES a du mal à maintenir ses gains de mercredi.

Point de contrôle du volume 2022 risquant de ne pas tenir comme support.

La zone de valeur de 6 $ peut être la prochaine zone de support principale pour les traders.

L’action des prix WAVES est la définition d’une montagne russe. Plus que presque toutes les autres crypto-monnaies majeures, WAVES a connu des fluctuations massives au cours du premier semestre 2022. La baisse actuelle est un point d’inflexion pour les haussiers et les baissiers, un niveau qui dictera probablement la tendance future au cours des deux à trois prochains mois.

Le prix de WAVES risque de tester son support final de 2022 avant d’atteindre de nouveaux plus bas annuels

Le prix de WAVES a connu des hauts et des bas majeurs en 2022. Après avoir atteint le plus bas de 2022 à 7,56 $ le 24 janvier 2022, WAVES a ensuite rebondi de 745 % pour atteindre un nouveau sommet historique de 63,88 $ le 31 mars 2022. Puis du 31 mars au Le 2 mai 2022, WAVES a anéanti 85% de la reprise précédente pour s’installer près de la zone de valeur de 12 $.

À l’heure actuelle, le prix WAVES se situe juste au-dessus du point de contrôle du volume 2022 à 14 $. Par conséquent, le plus grand nœud à volume élevé de 2021 partage le point de contrôle du volume de 2022. 14 $ est le niveau de support le plus puissant actuellement sur le graphique WAVES. Ne pas détenir 14 $ s’avérerait probablement désastreux pour les traders.

WAVES/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si 14 $ échoue, un niveau de support supplémentaire pourrait empêcher le prix de WAVES de baisser encore plus. Le dernier nœud à volume élevé de 2022 (et le troisième plus grand nœud à volume élevé de 2021) coûte 9,65 $. Le retracement de Fibonacci à 50 % partage également ce niveau de prix. En dessous de 9,65 $ se trouve une zone de découverte de prix ouverte massive où WAVES pourrait se retirer dans la zone de valeur de 2 à 3 $.

Cependant, jusqu’à ce que les haussiers n’aient pas la capacité de soutenir le prix de WAVES, WAVES pourrait très facilement retrouver un élan positif et reprendre une tendance haussière. Le premier objectif que les traders doivent atteindre est une clôture quotidienne à 18 $ ou plus – ou juste au-dessus du Kijun-Sen. À partir de là, un mouvement vers 28 $ est le prochain niveau de résistance majeur à tester.