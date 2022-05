Pourquoi le prix du Shiba Inu a atteint un creux du marché | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se stabilise près d’un niveau de support majeur.

Les cycles temporels peuvent avertir qu’une nouvelle tendance haussière pourrait bientôt commencer.

Les risques de baisse sont minimes par rapport aux gains potentiels.

L’action des prix Shiba Inu a certainement fait face à sa juste part de luttes. Malgré l’action ennuyeuse des prix et les perspectives sombres, SHIBA ne surperforme ni ne sous-performe ses pairs.

Configuration du prix du Shiba Inu pour un rallye massif, mais la conviction des traders est nécessaire pour commencer ce processus

Le prix du Shiba Inu est en baisse de près de 78 % par rapport à son niveau record. Il se négocie actuellement dans la même fourchette étroite qu’il a connue de fin janvier 2022 à février 2022. Le profil de volume étendu de 2021 à 2022 montre que la zone de valeur de 0,000020 $ à 0,000024 $ est la plus grande zone de participation pour SHIBA.

L’analyse de Gann et l’analyse d’Ichimoku montrent une forte probabilité qu’un mouvement d’expansion nouveau et prolongé soit imminent du point de vue du cycle temporel. Par exemple, le prix du Shiba Inu est maintenant au jour 190 par rapport à son plus haut niveau historique. Ceci est important car dans l’analyse de Gann, le cycle de Gann de 180 jours de l’année intérieure (180 jours à 198 jours) est le deuxième plus puissant du cycle de l’année intérieure de 360 ​​jours. Gann a écrit que si un instrument a suivi une tendance de plus de 180 jours, un renversement de tendance est susceptible de se produire.

Du point de vue d’Ichimoku, le cycle temporel actuellement présent est le Kumo Twist. Les Kumo Twists sont des événements lorsque Senkou Span A passe au-dessus ou en dessous de Senkou Span B. Ceci est représenté visuellement par le nuage Ichimoku changeant de couleur du rouge au vert ou du vert au rouge. La date du Kumo Twist peut souvent avertir les traders qu’un nouveau swing low ou swing high est susceptible de se développer à ou autour de cette date.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

La fourchette de cassure clé pour les prix haussiers du Shiba Inu est une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,000026 $. Dans ce scénario, SHIBA compléterait une cassure haussière idéale d’Ichimoku, la positionnant pour la prochaine jambe haussière majeure plus haut. La fourchette projetée que SHIBA testerait comme résistance est le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,00045 $.

La pression à la baisse demeure toutefois une préoccupation majeure. L’action actuelle des prix, malgré les cycles temporels, est extrêmement baissière. Par conséquent, si le prix du Shiba Inu connaît plusieurs clôtures quotidiennes en dessous de la zone de valeur de 0,000019 $, cela déclenchera probablement un crash flash massif en raison du volume inexistant dans le profil de volume.