Bitcoin, Ethereum et altcoins piquent du nez face aux craintes d’inflation galopante | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et de l’altcoin ont chuté dans un bain de sang sur le marché de la cryptomonnaie.

La Banque d’Angleterre a signalé le risque d’une inflation de 10 %, alimentant un sentiment baissier chez les investisseurs.

Bitcoin a connu la plus forte baisse de prix depuis avril 2022, les investisseurs retirant des capitaux du marché de la cryptomonnaie.

Le prix du bitcoin a chuté, ce qui a entraîné des pertes de 191 millions de dollars sur les contrats à terme sur les bourses. La peur rampante de l’inflation a fait baisser les prix du Bitcoin et de l’altcoin, faisant allusion à la poursuite du marché baissier.

Bitcoin, Ethereum et altcoins continuent de saigner avec une liquidation de masse

Les contrats à terme cryptomonnaies ont été frappés par une liquidation massive, effaçant 400 millions de dollars en positions longues. Les pertes massives ont été subies alors que BTC a atteint un creux de 35 700 $, et Ethereum ainsi que d’autres altcoins ont piqué du nez. Sur la base des données de Coinglass, les contrats à terme BTC à eux seuls étaient responsables de 191 millions de dollars de liquidations.

La Banque d’Angleterre a relevé le taux directeur de 0,75% à 1% lors de sa réunion de jeudi. Les partisans pensent que l’avertissement de la BoE d’une inflation de 10% et d’une récession, ainsi que l’augmentation du taux d’intérêt de référence de la Réserve fédérale américaine, sont les principaux moteurs du bain de sang.

En réponse au resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et au double coup dur de la récession et de l’inflation de la BoE, les indices boursiers ont dégringolé. Le S&P 500 a perdu 3,4 %, 95 % des entreprises de l’indice de référence étant dans le rouge. Les investisseurs ont commencé à retirer des capitaux de Bitcoin et d’autres classes d’actifs à risque.

Vijay Ayyar, vice-président du développement de l’entreprise chez Luno, a déclaré :

Dans l’ensemble, les marchés mondiaux ont été effrayés par les craintes de croissance, comme nous pouvons le voir. Le Dow Jones a connu sa pire baisse depuis 2020, et tous les actifs à risque associés ont emboîté le pas, y compris la crypto.

Les partisans pensent que Bitcoin a perdu « un niveau clé » lorsqu’il est tombé en dessous de 37 500 dollars, et il devrait poursuivre sa spirale descendante au cours des prochains jours. Ayyar pense que Bitcoin pourrait bientôt tester un minimum de 30 000 $, et si le prix continue de chuter, l’actif pourrait atteindre 25 000 $.

@Phoenix_Ash3es, principal analyste et commerçant en chaîne, est baissier sur Bitcoin. L’analyste soutient que si Bitcoin ne parvient pas à clôturer la semaine au-dessus de 38 472 $, il y a six bougies hebdomadaires négatives consécutives. Une telle spirale descendante serait une première dans l’histoire des prix du Bitcoin.