Comment scalper le prix Polkadot pour 15% de bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot montre des signes d’enroulement qui pourraient entraîner une cassure plus élevée.

La divergence haussière vend le récit potentiel et pourrait propulser le DOT de 15 % à 16,44 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 14,04 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot se négocie entre deux barrières. La récente baisse, cependant, offre en fait une bonne occasion de se positionner longtemps pour le mouvement à venir.

Le prix de Polkadot se prépare pour un plus haut plus élevé

Le prix de Polkadot s’est effondré de 14 % entre le 30 avril et le 1er mai et a établi une fourchette basse à 14,15 $. Ce mouvement a été bien géré par les acheteurs, qui ont commencé à accumuler au plus bas. En conséquence, le DOT a augmenté de 16 % et a créé des sommets égaux à 16,44 $.

Après ce modèle d’inversion supérieur, le prix de Polkadot a de nouveau chuté de 14 % pour balayer à nouveau le bas de la fourchette à 14,15 $, commençant ainsi à former une fourchette. Dans un cadre lié à la fourchette, l’actif balaie un côté de la fourchette pour collecter des liquidités et déclencher un mouvement explosif pour faire de même de l’autre côté.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT affiche une activité d’achat autour du niveau actuel, au plancher de la fourchette. Ajoutant de la crédibilité à ces perspectives haussières, la convergence haussière du prix Polkadot, qui affiche un plus bas plus bas par rapport au plus bas plus élevé de l’indice de force relative (RSI). Cela indique que l’action baissière des prix manque de force sous-jacente et laisse entrevoir la possibilité d’un renversement à l’horizon.

Pour conclure, ces deux aspects techniques la formation de la fourchette et le RSI haussier suggèrent qu’une reprise du DOT est un résultat probable.

Graphique DOT/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Polkadot, l’optimisme dépend fortement de la façon dont le prix du Bitcoin se résout après le récent crash.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 14,04 $, par exemple, invalidera la thèse haussière du prix Polkadot en produisant un plus bas plus bas. Dans un tel cas, le DOT pourrait glisser de 3 % vers la prochaine ligne de défense 13,54 $.