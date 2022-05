Pourquoi le prix du Zilliqa a affiché 17% de pertes du jour au lendemain | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa a connu une forte hausse du jour au lendemain avant que les baissiers ne tentent une vente à près de 0,10 $.

ZIL s’est effondré sous la pression de vente, et les partisans pensent qu’il y a une incertitude dans la tendance des prix du jeton.

Les analystes affirment que la tendance générale du marché à Zilliqa soutient les vendeurs et favorise la dynamique de vente.

Le prix du Zilliqa a connu une correction de 17 % après une forte hausse du jour au lendemain. Les partisans pensent que des prises de bénéfices massives et une pression de vente élevée ont été les principaux moteurs du récent recul.

Zilliqa pourrait s’effondrer sous la pression et chuter plus bas

Le prix du Zilliqa a connu un revirement spectaculaire après avoir d’abord augmenté, affichant des gains de 46 % du jour au lendemain, puis chuté. Après la forte hausse du prix de Zilliqa, le jeton s’est effondré sous une pression de vente intense. Les traders ont tenté une vente près du niveau de 0,10 $ et ont anéanti les gains du jour au lendemain en ZIL. L’altcoin se négocie actuellement à environ 0,076 $.

Les partisans pensent que le jeton ZIL de Zilliqa est toujours actuellement en territoire de surachat. Après son rallye, le jeton a atteint une zone de ravitaillement vitale qui l’a empêché de se déplacer plus haut. ZIL a fait face à une augmentation de la pression de vente de la part des commerçants réservant des bénéfices dans la fourchette de 0,08 $ et 0,09 $. Les analystes ont noté que la structure du marché de Zilliqa a conduit à un affrontement entre acheteurs et vendeurs au niveau de 0,06 $.

Les commerçants se sont alignés pour prendre des bénéfices au-dessus de la fourchette de 0,08 $, augmentant la pression de vente sur le prix de ZIL parallèlement à la dynamique baissière de Zilliqa.

La justification de la récente correction du marché réside dans les signaux mitigés des indicateurs de Zilliqa. L’accumulation de pression d’achat au niveau de 0,06 $ a offert aux investisseurs l’espoir d’une reprise à court terme du ZIL.

Ali Martinez, un analyste crypto de premier plan, a évalué la tendance des prix du Zilliqa et a prédit une correction du ZIL depuis sa chute de 0,11 $. Martinez pense que l’échec d’un chandelier de 12 heures au-dessus de 0,11 $ pourrait envoyer ZIL vers la ligne de tendance médiane du canal à 0,067 $.