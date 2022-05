La Bourse remet le Bitcoin dans une tendance baissière | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de plus de 10 % en intrajournalier jeudi, se stabilisant à 36 400 $ depuis la fin de la journée et perdant 8,3 % du jour au lendemain. Ethereum a perdu 6,7 % au cours des dernières 24 heures, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 sont passés de 5,6 % (DogeCoin) à 14 % (Avalanche).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a chuté de 7,6 % du jour au lendemain pour atteindre 1,67 billion de dollars. L’indice de dominance Bitcoin a chuté de 0,4 % à 41,5 %, les pièces les plus institutionnalisées ayant été les plus durement touchées.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a chuté de 5 points à 22 vendredi et est revenu au statut de « peur extrême ». Cet indicateur oscille entre les niveaux 20 et 30 depuis près de quatre semaines.

Jeudi, Bitcoin a fortement chuté lors de la session américaine, perdant plus de 3 000 dollars en quelques heures et clôturant la journée à son plus bas niveau depuis fin janvier. Une fois de plus, la pression est venue du marché boursier et obligataire américain, où les traders anticipaient furieusement un resserrement brutal de la politique monétaire de la Fed en juin après une journée de pause.

La baisse du BTC a été la plus élevée des 3,5 derniers mois et a été observée simultanément à la vente massive du marché boursier américain. Les attentes d’un resserrement politique de plus en plus prononcé épuisent les liquidités, frappant principalement les actifs risqués, des actions aux matières premières en passant par les crypto-monnaies.

Avec le net effondrement d’hier, le bitcoin a confirmé sa tendance baissière fin mars et est revenu dans la zone des plus bas du début de l’année.

L’offre de Bitcoin sur le marché pourrait augmenter fortement au second semestre 2022 lorsqu’un plan visant à indemniser les anciens utilisateurs de l’échange de crypto-monnaie MtGox commencera à être mis en œuvre. Cependant, l’achat de BTC par des émetteurs algorithmiques de pièces de monnaie pourrait potentiellement compenser l’augmentation de l’offre, selon Coinbase.

Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif, a acheté 37 863 BTC sur le marché OTC, pour une valeur d’environ 1,5 milliard de dollars. LFG était l’un des 10 meilleurs détenteurs de bitcoins.