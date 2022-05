La banque centrale argentine intervient pour bloquer les nouvelles offres de crypto des banques | Cryptomonnaie

Quatre jours seulement se sont écoulés depuis que deux des plus grandes banques argentines se sont ouvertes au trading de crypto, mais maintenant la banque centrale est intervenue pour bloquer les offres.

La banque centrale d’Argentine (BCRA) a mis le holà aux institutions financières proposant le trading de crypto quelques jours seulement après que deux des plus grandes banques du pays ont signalé qu’elles s’ouvraient aux actifs numériques.

Le 5 mai, la BCRA a déclaré que cette décision visait à atténuer les risques que la crypto pose aux utilisateurs et « au système financier dans son ensemble », citant la forte volatilité de la crypto, son utilisation dans le blanchiment d’argent et l’absence de garanties réglementaires.

La nouvelle est arrivée dans la foulée de l’annonce lundi de deux des plus grandes banques du pays, Banco Galicia et Brubank, qu’elles autoriseraient leurs clients à acheter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) et Ripple (XRP).

La décision d’ouvrir le crypto trading a été décidée par un sondage réalisé par Banco Galicia où 60% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient un accès plus facile aux monnaies numériques.

La banque centrale a longtemps vu d’un mauvais œil la cryptomonnaie, lançant une alerte au public en mai de l’année dernière sur les risques, avertissant une fois de plus des inquiétudes concernant la volatilité et le blanchiment d’argent alors que la banque a déclaré qu’il n’y avait pas encore de signes de « niveaux significatifs de l’acceptation et l’utilisation.

Selon les chiffres du formulaire d’analyse de données Statista, 21% des personnes interrogées en Argentine avaient possédé ou utilisé une crypto en 2021, ce qui représente le sixième taux d’adoption le plus élevé au monde et le taux le plus élevé des Amériques.

L’inflation argentine a encore augmenté de 6,7% en mars le taux le plus élevé en 20 ans pour atteindre 55,1% en glissement annuel selon l’INDEC, l’agence de statistiques du pays. Certains Argentins se sont tournés vers la cryptomonnaie pour tenter de se prémunir contre la flambée de l’inflation. En avril, une ville rurale a commencé le processus d’extraction de crypto-monnaie pour lutter contre l’inflation.

Le changement d’orientation par rapport à mai dernier pourrait être lié à un plan d’endettement étendu de 44 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI), dont une clause était pour l’Argentine de « décourager l’utilisation des crypto-monnaies ».

L’annonce de la banque centrale est en contradiction avec les plans du maire de la capitale argentine Buenos Aires. Fin avril, le maire Horacio Rodríguez Larreta a annoncé son intention de numériser la ville avec l’intention de permettre aux citoyens de payer leurs impôts en crypto-monnaies parmi d’autres plans de blockchain.