Prédiction hebdomadaires Bitcoin : les traders prennent le contrôle après les problèmes d’appel de marge de MicroStrategy | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin oscille autour du niveau de support de 34 752 $, dont une panne pourrait déclencher un crash à 30 000 $.

Les mesures et les techniques en chaîne envisagent enfin la possibilité d’un mouvement de capitulation à 30 000 $ ou moins.

Une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 52 000 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix du Bitcoin a subi un revers massif après une légère tendance haussière due à la réunion du FOMC du 5 mai. Alors que la Fed a conclu une hausse de 50 points de base des taux d’intérêt, la volatilité qu’elle a entraînée a provoqué l’effondrement du marché boursier et de la BTC.

Le Nasdaq 100 a connu la plus grande baisse intrajournalière depuis septembre 2020 et le roi crypto s’est écrasé de 10% et a établi un plus bas. Ce crash survient après que Crypto Twitter a été rempli de discussions sur les appels de liquidation de l’investissement Bitcoin de MicroStrategy.

Au moment de la rédaction, le prix moyen des 129 218 achats BTC de la société se situe à environ 30 200 $.

Crypto Twitter abordait ce qui arriverait au prêt de 205 millions de dollars de MicroStrategy pour acheter BTC en cas de crash massif. Le directeur financier de la société, Phong Le, a déclaré que 21 500 $ par Bitcoin serait un niveau où MicroStrategy devrait ajouter plus de garanties pour empêcher un appel de marge.

Mais il a également ajouté que,

Nous avons pas mal de Bitcoin non garanti… que nous pourrions contribuer au cas où nous aurions beaucoup de volatilité à la baisse. Je pense donc que nous sommes dans un endroit assez confortable où nous sommes en ce moment.

Prix ​​​​du bitcoin et contrôle des traders sur celui-ci

Le prix du bitcoin est sorti d’un canal parallèle ascendant après l’avoir traversé pendant plus de trois mois. Cette configuration est obtenue en reliant les trois plus bas et les deux plus hauts formés depuis le 24 janvier à l’aide de lignes de tendance. Contrairement aux deux derniers tests, le troisième a lentement démantelé la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur trois jours, indiquant que les acheteurs perdent le contrôle.

Après une brève lutte sur la ligne de tendance inférieure de la chaîne, BTC s’est finalement brisé en dessous et oscille actuellement autour de 36 431 $. Fait intéressant, le prix du Bitcoin oscille actuellement autour du niveau le plus important à 34 752 $. Un rebond de cette barrière pourrait être la clé d’une tendance haussière mineure qui pourrait éventuellement évoluer vers une tendance haussière.

Cependant, les choses semblent un peu faibles pour les haussiers et un chandelier hebdomadaire proche de la barrière de 34 752 $ invalidera l’optimisme et déclenchera un crash au niveau psychologique de 30 000 $.

Les dernières fois, le prix du Bitcoin a glissé en dessous de cette barrière, il s’est rapidement redressé et s’est refermé au-dessus. Par conséquent, une panne pourrait faire boule de neige la pression de vente, conduisant à une capitulation.

La principale raison de pousser BTC vers le bas serait de collecter les liquidités restant en dessous du niveau psychologique de 30 000 $. Ce balayage collecterait les arrêts de vente et c’est probablement là qu’un creux se formera pour le prix du Bitcoin.

Bien qu’une baisse ne soit pas gravée dans le marbre, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et rester à l’écart des opérations à effet de levier, au moins jusqu’à ce que le biais directionnel soit établi ou qu’une base stable soit formée.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Une autre mesure importante en chaîne qui signale et soutient ces perspectives baissières pour le prix du Bitcoin est la tendance du sentiment des détenteurs à long terme (LTH). Le prix dépensé LTH (rose) montre que le prix d’achat moyen des pièces dépensées par ces investisseurs est à l’équilibre puisqu’il rencontre le prix au comptant. Cette évolution indique que les LTH qui ont accumulé du BTC en 2021 et 2022 se vendent en panique au seuil de rentabilité en moyenne.

Prix ​​dépensé par le détenteur à long terme de BTC par rapport au coût

Le récent nouveau test de la moyenne mobile sur 2 ans remet davantage en question la validité d’une reprise et ajoute de la crédibilité aux perspectives baissières. Au cours de ses onze années d’histoire, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de cette barrière une fois par cycle ou avant le début d’une course haussière massive.

Les investisseurs peuvent considérer ce mouvement comme une capitulation ou même un cataclysme qui purge la liquidité stop-vente avant de déclencher une course haussière de plusieurs années.

Multiplicateur MA BTC 2 ans

La seule façon pour les haussiers de faire un retour dans cette perspective baissière massive est de propulser le prix du Bitcoin pour franchir les barrières de résistance intermédiaires et produire un chandelier hebdomadaire au-dessus de 52 000 $.

Ce mouvement produirait un sommet plus élevé par rapport à ceux formés fin décembre 2021 et invaliderait la tendance baissière. Dans un tel cas, BTC est susceptible de produire un plus bas autour de la barrière de 45 000 $ et de monter en flèche pour revenir au plus haut historique à 69 000 $ ou même un nouveau à 100 000 $.