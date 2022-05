Le plan d’avantages Swan Bitcoin aide les entreprises à récompenser les employés en crypto | Cryptomonnaie

Wilson Auto Group, Voltage, Compton Magic et Everbowl tentent de convaincre leurs effectifs d’adopter le bitcoin grâce aux paiements de la crypto-monnaie qui font partie d’un programme d’avantages unique créé par Swan Bitcoin.

Les quatre premiers utilisateurs du « Bitcoin Benefit Plan » de Swan pour les petites entreprises offrent des bonus mensuels de 50 $ et 100 $ BTC à chaque employé chaque mois.

« C’est comme un club d’éducation Bitcoin qui est créé dans votre entreprise, et vous suivez tous cette voie avec cet objectif commun ensemble », a déclaré le PDG de Swan, Cory Klippsten, lors d’un entretien téléphonique.

Swan, qui propose une suite de services basés sur le bitcoin pour les entreprises, espère que les bonus mensuels seront une étape majeure pour stimuler l’adoption du bitcoin grand public. Klippsten a déclaré qu’un bon avantage pour une entreprise a généralement une valeur perçue supérieure à son coût réel. De tels plans génèrent de l’enthousiasme pour la crypto-monnaie et aident les gens à en savoir plus.

Chaque mois, jusqu’à 100 $ en bitcoins sont directement déposés sur les comptes Swan des employés. Les entreprises qui participent au programme paient à Swan 2 $ par mois par employé et prélèvent des frais de transaction de 1 %.

Wilson Auto Group, Compton Magic et Voltage, entre autres, reçoivent déjà des commentaires positifs de la part des employés.

« Il existe une culture » Stack Sats « dans Bitcoin, donc pouvoir aider les membres de l’équipe à empiler plus de satoshis est un gagnant-gagnant pour la culture et leurs économies à long terme », a déclaré Graham Krizek, fondateur et PDG de la société d’infrastructure bitcoin Voltage. CoinDesk par e-mail.

Le PDG de Wilson Auto Group, CJ Wison, un passionné de Bitcoin, a déclaré qu’il « essayait de faire passer la pilule orange » à ses employés pour qu’ils acceptent le bitcoin. La référence Matrix a été adoptée par les défenseurs du bitcoin pour décrire une telle acceptation.

L’employé de Wilson, Chris Williams, qui a déjà reçu 100 $ en deux versements, fait partie des premiers convertis, qualifiant le programme de « génie » dans une interview avec CoinDesk. « C’est fantastique. J’ai reçu un dépôt ce matin… J’ai créé mon compte avec mon propre e-mail personnel, puis il est allé directement sur mon compte », a déclaré Williams.