Hop Protocol révèle les détails de Hop DAO et airdrop de style Optimism | Cryptomonnaie

Protocole de pontage inter-chaînes, Hop a lancé Hop DAO, sa structure de gouvernance appartenant à la communauté qui verra les premiers utilisateurs larguer 8% de tous les jetons HOP.

Hop Protocol, un pont inter-chaînes conçu pour faciliter le transfert rapide de jetons entre différentes solutions de mise à l’échelle Ethereum Layer-2, a dévoilé un nouveau modèle de gouvernance parallèlement à un airdrop qui verra les premiers utilisateurs recevoir 8% de l’offre totale de bientôt à -être des jetons HOP libérés.

Semblable à Optimism, qui a récemment dévoilé une nouvelle structure de gouvernance qui verra les premiers utilisateurs larguer 5% de l’offre totale du jeton OP Hop Protocol vise à créer un modèle de gouvernance axé sur la communauté, appelé Hop DAO, qui cherche à aider Layer -2 évolutivité.

La date officielle du largage n’a pas encore été annoncée.

S’adressant à Elisha Ayaw de Cointelegraph sur Twitter Spaces, le co-fondateur Chris Winfrey a déclaré que Hop Protocol et le largage aérien Hop DAO ont été conçus avec des modèles uniques à la fois pour la gouvernance et la transition.

« Nous considérons Hop comme l’infrastructure centrale d’Ethereum. Il est très important que les utilisateurs puissent déplacer leurs actifs d’un déploiement à l’autre. Pour cette raison, nous pensons que Hop devrait être un pont appartenant à la communauté », a déclaré Winfrey.

S’exprimant sur la structure du largage, Winfrey a déclaré : « les objectifs de la conception du largage étaient de… s’assurer que vous savez que les premiers fournisseurs de liquidités ont été récompensés »

« Pour les utilisateurs qui ont fourni beaucoup de liquidités, ces gens ont obtenu beaucoup plus de HOP, donc cette partie du largage aérien était très ploutocratique », a poursuivi Winfrey.

Winfrey a noté que le mécanisme de pontage du protocole Hop est unique, permettant à l’équipe Hop d’isoler rapidement une attaque de pont ou une menace réseau et de minimiser les dommages aux utilisateurs.

« Si un événement catastrophique devait se produire, nous pouvons isoler l’événement uniquement à l’endroit où il se produit et protéger les utilisateurs. »

« Hop utilise un actif intermédiaire appelé le jeton H pour chaque actif que nous prenons en charge. Chacun de ces jetons H est réclamable sur L1 pour l’actif sous-jacent, et à tout moment vous pouvez le renvoyer sur L1 et obtenir le jeton sous-jacent », a ajouté Winfrey. .

Selon les données compilées par Chainalysis, les hacks de pont ont coûté plus d’un milliard de dollars à l’industrie de la crypto-monnaie au cours de l’année écoulée, soulignant les principales vulnérabilités de sécurité de la nouvelle technologie. Le récent piratage du pont Axie Infinity Ronin est peut-être l’attaque la plus tristement célèbre, les attaquants ayant volé plus de 600 millions de dollars d’actifs numériques en seulement deux transactions.

En relation: Les escroqueries par hameçonnage sur le thème des singes sont en augmentation, avertissent les experts

Actuellement, Hop prend en charge le transfert d’ETH, USDC, MATIC, DAI et USDT depuis et vers les réseaux suivants ; Mainnet, Polygon, Optimism, Arbitrum et xDai.

Les rollups règlent les transactions en dehors du réseau Ethereum principal mais renvoient les données de transaction sur le réseau Ethereum.