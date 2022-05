Le prix du Bitcoin est positionné pour un crash en dessous de 30 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin menace de nouveaux plus bas en 2022 alors qu’il se rapproche d’une perte quotidienne de près de 10 %.

Un piège à traders majeur pourrait se développer si les vendeurs ne parviennent pas à capitaliser sur la faiblesse de la cryptomonnaie.

Le volume de vente au détail augmente à des niveaux de prix critiques.

Le prix du Bitcoin a chuté avec les actions et d’autres marchés à risque. Après un rallye majeur hier, tous ces gains ont été éliminés. Les baissiers tentent peut-être de pousser le BTC vers de nouveaux plus bas de 2022.

L’action des prix du Bitcoin pourrait être sur la voie d’une capitulation en dessous de 30 000 $

L’action des prix du Bitcoin sur le graphique hebdomadaire Ichimoku est positionnée pour la configuration la plus baissière depuis novembre 2018. Bitcoin est dans une cassure baissière Ichimoku idéale confirmée une condition qui avertit d’une action prolongée des prix baissiers. Bien que ces événements se soient produits dans le passé, la configuration actuelle est légèrement différente.

L’un des signaux les plus rares mais les plus puissants au sein du système Ichimoku Kinko Hyo indiquant qu’un marché baissier est susceptible d’être étendu est lorsque toutes les conditions pour une cassure Ichimoku baissière idéale existent, mais avec une exigence supplémentaire : le Chikou Span se ferme sous le nuage Ichimoku.

Lorsque cela se produit, la probabilité d’un mouvement soutenu de vente et de capitulation est extrêmement élevée la plus élevée du système Ichimoku. Si les traders ne parviennent pas à maintenir le prix du Bitcoin au-dessus de 36 465 $, un mouvement de capitulation vers la zone de valeur de 18 000 $ est probable.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, les traders ne doivent pas perdre espoir. Un comportement particulier et moins connu au sein du système Ichimoku est que le Chikou Span réagit aux mêmes niveaux de support et de résistance que la clôture actuelle. Le Chikou Span est assis juste au-dessus du niveau de support/résistance le plus élevé, Senkou Span B.

Le prix du bitcoin et l’ensemble du marché de la crypto-monnaie se préparent peut-être à l’un des plus grands pièges à traders de l’histoire de la crypto-monnaie.