Le prix Polkadot est dans une zone de non-échange jusqu’à ce que cela se produise | Cryptomonnaie

Le prix DOT forme une nouvelle fourchette entre 14 $ et 16 $.

Le prix Polkadot a franchi la ligne de tendance de consolidation.

L’invalidation de la zone de non-échange est une violation de 17,20 $.

Polkadot a une action de prix douteuse qui nécessite un récit plus approfondi avant de prévoir quoi que ce soit de plus qu’un rallye de 12% pour les haussiers. Les commerçants devraient envisager de rechercher des opportunités plus rentables.

Le prix Polkadot est discutable

Le prix Polkadot se présente ces derniers temps comme un actif numérique défavorable. Le prix DOT a fauché la liquidité des deux côtés du terrain de jeu pour commencer le mois de mai. L’action erratique des prix affichée à partir du prix DOT pourrait être la tentative des teneurs de marché de former une nouvelle fourchette dans la zone 14-16 $. Si les données techniques sont correctes, la stratégie du Marker Maker limitera le prix DOT dans la zone pour les jours à venir. Il pourrait y avoir de bien meilleures opportunités dans l’écosystème Crypto dans son ensemble. Par conséquent, il est préférable de ne pas échanger cet actif numérique jusqu’à ce que davantage de preuves d’une tendance directionnelle soient affichées.

Le prix Polkadot fournit une confluence supplémentaire de la fourchette étroite en jeu car le prix a franchi le canal de consolidation. L’achat des bas pourrait être une entrée à haut risque puisque les canaux de tendance brisés sont typiques de l’action des prix de la troisième vague. Court-circuiter l’actif numérique avant de retester la ligne de tendance brisée pourrait également être une configuration commerciale vouée à l’échec, car les teneurs de marché pourraient continuer les fausses cassures dans la fourchette de formation.

Graphique DOT/USDT sur 12 heures

L’invalidation de la zone de non-échange sera une infraction de 17,20 $. Si cet événement se produit, les analystes peuvent considérer la tendance baissière actuelle comme une structure corrective plutôt qu’impulsive. Le prix DOT pourrait potentiellement rebondir de 20 $, ce qui entraînerait une augmentation de 40 % par rapport au prix actuel de Polkadot.