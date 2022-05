Le prix d’Algorand se prépare pour un rallye de 25 % | Cryptomonnaie

Le prix ALGO est à quelques centimètres de revenir au niveau de 61,8 % de Fibonacci.

Le prix d’Algorand reteste une zone de support violée.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous du creux de swing à 0,54 $.

Le cours d’Algorand affiche des signaux haussiers. Les commerçants doivent garder un œil sur l’actif numérique et trouver un point d’entrée.

Le prix d’Algorand est un achat

Le prix d’Algorand revient pour retracer une zone de support rompue après un impressionnant rallye de 40% qui a débuté le mois de mai. Le niveau de 0,63 $ pourrait être un bon point d’entrée pour les swing traders cherchant à rejoindre la tendance haussière. En analysant l’action actuelle des prix ALGO, les baissiers pourraient probablement être mis au défi autour des sommets de 0,77 $ qui se sont produits en avril. Les objectifs suivants seraient de 0,80 $ et 0,86 $ pour compléter la vague c de l’appartement en expansion qui pourrait se former.

Le prix d’Algorand fournit une confluence haussière supplémentaire alors que la zone de support correspond au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% entourant le rallye initial de 40%. Si les données techniques sont correctes, les traders pourraient imprimer le dernier creux correctif autour de 0,60 $.

Graphique ALGO/USDT sur 3 heures

Pourtant, avoir un niveau d’invalidation est vital pour les commerçants qui attrapent des couteaux. En aucun cas, le prix d’Algorand ne devrait dépasser les creux de swing à environ 0,54 $. Si cet événement baissier se produit, considérez que tout le scénario de tendance haussière est nul. Un prix ALGO de 0,45 $ pourrait être le prochain objectif baissier, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix ALGO actuel.