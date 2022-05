Le prix de LUNA pourrait s’effondrer de plus de 40% si les traders ne parviennent pas à soutenir | Cryptomonnaie

Le prix LUNA a du mal à maintenir une zone de support claire.

La vente de crypto a anéanti presque tous les gains réalisés après l’annonce post-Fed d’hier.

Un certain support est entré au cours de la session intrajournalière pour éviter un effondrement majeur.

Le prix de LUNA est confronté à la même pression de vente renouvelée des actifs à risque dans le monde entier. Mais il y a de forts signes que les traders s’intensifient pour empêcher LUNA de plonger davantage.

L’action des prix de LUNA montre que les traders tentent d’empêcher un effondrement majeur

Le prix de LUNA a fait une nouvelle poussée vers un niveau de prix identifié hier (4 mai), l’encolure d’un modèle tête-épaules. Les traders, cependant, se sont défendus contre une chute sous le décolleté. En fait, LUNA a plus de preuves d’achats clairs et actifs pour se protéger contre l’effondrement que toute autre crypto-monnaie majeure à capitalisation boursière.

Le niveau de support final pour le prix LUNA reste au niveau de prix de 77 $. 77 $ est le retracement de Fibonacci à 50 % du plus haut historique au plus bas de la barre forte hebdomadaire du 24 février. 77 $ est également la dernière grande zone dans le nœud actuel à volume élevé du profil de volume 2022

Une clôture à 77 $ ou moins confirmerait une cassure baissière idéale d’Ichimoku car le Chikou Span serait dans un espace ouvert une condition dans laquelle le Chikou Span n’interceptera le corps d’aucun chandelier au cours des cinq à dix prochaines périodes.

La dernière fois que le prix de LUNA a vu une cassure idéale baissière d’Ichimoku, c’était le 29 janvier 2022 mais les prix se sont stabilisés. Cette baisse a précédé le rallye de 155 %, passant de 46 $ au nouveau sommet historique de 119,50 $.

LUNA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent éviter toute pression de vente supplémentaire ou tout biais baissier, ils devront ramener le prix de LUNA à une clôture à l’intérieur du Cloud et au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen environ la zone de valeur de 88 $. Ensuite, pour créer une nouvelle tendance haussière, les haussiers devront pousser encore plus haut pour clôturer à 100 $ ou plus.