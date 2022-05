Le prix du Shiba Inu est dû pour un rallye de récupération de 30% | Cryptomonnaie

Le prix SHIB a de solides objectifs de Fibonacci bien au-dessus de 30%.

Le prix du Shiba Inu a des moyennes mobiles coïncidant avec des objectifs plus élevés.

L’invalidation est une brèche au bas du swing à 0,00001704 $.

Le prix du Shiba Inu donne des raisons de croire en un rallye à contre-tendance de 30% au minimum. Le niveau d’invalidation se situe 15 % en dessous de 0,00001704 $.

Le prix du Shiba Inu va bientôt remonter

Le prix du Shiba Inu a produit une action latérale saccadée sur les prix pendant plus d’un an. Des balançoires erratiques accompagnées de sorts d’action de prix déroutants pour une formation en triangle. Un niveau de retracement de Fibonacci entourant le swing haut précédent vers le bas swing a également un objectif solide de 61,8% marqué à 0,00002741 $, ce qui entraînerait une augmentation de 36% par rapport au prix SHIB actuel de 0,00002020.

Le prix du Shiba Inu a également des moyennes mobiles importantes sur 50 et 100 jours qui coïncident avec les objectifs Fibonacci plus élevés. En raison de l’action globale des prix agitée des baissiers et de la diminution du volume, la tendance baissière actuelle tout au long de l’année est considérée comme une structure corrective en raison d’un rallye impulsif pour équilibrer la structure des vagues.

Graphique SHIB/USDT sur 2 jours

L’invalidation du scénario de tendance haussière sera une rupture du swing bas à 0,00001704 $. Si les baissiers peuvent atteindre ce niveau, le prix du SHIB pourrait continuer à chuter à %0,00001377 $, ce qui entraînerait une baisse de 30 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.