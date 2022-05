Prédiction de prix Solana: SOL cible 50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a du mal à maintenir les gains qu’il a réalisés mercredi.

Presque tous les actifs à risque dans le monde sont soumis à une pression de vente renouvelée.

Des opportunités à long terme existent mais nécessitent une confirmation significative pour atténuer les risques.

Le prix de Solana continue de glisser vers le sud, tous les gains post-Fed ayant jusqu’à présent été anéantis.

L’action des prix de Solana dans une situation difficile

Le prix de Solana, comme la majorité du marché plus large de la crypto-monnaie, a connu un rallye majeur après que la Réserve fédérale américaine a confirmé une autre hausse des taux. SOL a clôturé le commerce de mercredi en hausse de près de 9%, mais est sur le point de perdre tous ces gains – et encore plus. Cependant, des opportunités sur le côté long et court du marché sont désormais présentes.

Une longue opportunité théorique pour le prix de Solana existe sur le graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo avec un ordre d’achat stop à 120 $, un stop loss à 105 $ et un objectif de profit à 187 $. L’entrée longue est basée sur la confirmation d’une cassure haussière idéale d’Ichimoku un signal fort qu’une nouvelle tendance haussière prolongée est susceptible de se poursuivre.

Graphique quotidien SOL/USD Ichimoku Kinko Hyo

La configuration longue théorique représente une récompense de 4,47: 1 pour le risque. L’objectif de profit prévu est juste en dessous de l’expansion de Fibonacci de 161,8 %. Des prises de bénéfices proches de l’expansion de 100 % de Fibonacci à 147 $ sont susceptibles de se produire.

L’idée d’échange long est invalidée si le prix de Solana atteint 75 $ avant que l’entrée ne soit déclenchée.

Le prix de Solana a une forte probabilité de poursuivre la tendance baissière actuelle du côté court du marché. Sur le graphique point et figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases, SOL a une entrée courte hypothétique avec un stop de vente à 88 $, un stop loss à 96 $ et un objectif de profit à 50 $.

SOL/USD $2.00/3-box inversion Point and Figure Chart

L’entrée courte théorique est basée sur un modèle d’analyse de point et de figure connu sous le nom de modèle de pôle. L’entrée se produit si la colonne X actuelle n’atteint pas 50 % de la colonne O précédente. Si le prix Solana passe à 100 $ avant le déclenchement, l’entrée courte est invalidée.