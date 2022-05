La marque de mode de luxe Gucci acceptera Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Shiba Inu comme moyen de paiement | Cryptomonnaie

Gucci, un géant de la mode de luxe, a annoncé son intention d’étendre un pilote de paiement crypté à tous ses magasins nord-américains exploités directement.

La validation majeure par une marque de mode de luxe est considérée comme un événement haussier pour le marché des crypto-monnaies.

Les prix du Bitcoin, de l’Ethereum, du Litecoin et du Shiba Inu se sont redressés après le récent recul alors que le sentiment des investisseurs s’améliore.

Dans un mouvement pro-crypto, la marque de mode italienne haut de gamme Gucci a révélé son intention d’accepter le paiement en dix crypto-monnaies et cinq stablecoins. Le géant de la mode prévoit d’étendre ses services à 111 magasins en Amérique du Nord.

La marque de luxe accepte les paiements Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Shiba Inu

Gucci, une marque de mode italienne haut de gamme, commencera à accepter Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin et cinq stablecoins comme moyen de paiement dans ses magasins gérés directement en Amérique du Nord.

L’acceptation des crypto-monnaies par le géant de la mode de luxe fait partie d’un programme pilote dans les magasins directement gérés par Gucci. Les magasins de New York, Los Angeles, Miami, Atlanta et Las Vegas accepteront les paiements en crypto. Les clients recevraient un e-mail avec un code QR pour effectuer un paiement via un portefeuille d’actifs numériques.

Gucci a déployé une formation pour les employés en crypto, NFT et Web3 avant son adoption dans ses magasins en Amérique du Nord. Ce n’est pas le premier passage du géant de la mode dans la cryptomonnaie; Gucci a déjà abandonné deux collections NFT, SUPERGUCCI et Gucci Grail, en 2022. Les collections NFT ciblent les propriétaires de projets d’actifs numériques de premier ordre comme le Bored Ape Yacht Club et Pudgy Penguins.

Les partisans pensent que les paiements cryptomonnaies en magasin dans tous les sites de Gucci pourraient favoriser l’adoption de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Shiba Inu. L’achat de produits de luxe via les crypto-monnaies est un événement marquant pour les actifs numériques comme Shiba Inu.

@crypto_birb, un analyste et trader de premier plan en crypto, a observé une tendance à la baisse dans le graphique des prix Bitcoin. La confirmation d’une cassure se produira lors d’une cassure au-dessus de 44 800 $, ce qui serait « un changeur de jeu haussier pour les investisseurs ».

Tableau des prix BTCUSD

@IAmCryptoWolf maintient 10 000 $ comme objectif conservateur pour Ethereum et soutient que le triangle ascendant de six mois conduit à une expansion de 287 %. Nous sommes maintenant dans une consolidation en triangle ascendant de quinze mois.



Tableau des prix ETHUSD