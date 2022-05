Cardano, leader du rallye crypto piloté par la Fed, les commerçants se méfient toujours de la reprise à long terme | Cryptomonnaie

Les jetons de Cardano (ADA) et d’avalanche (AVAX) ont mené les gains parmi les majors de la cryptomonnaie au cours des dernières 24 heures. La reprise fait suite à un bond sur les marchés plus larges après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé ses taux mercredi.

Le marché global de la cryptomonnaie a ajouté une capitalisation d’environ 4,9 %, atteignant presque le niveau de début avril de 2 000 milliards de dollars. Le bitcoin (BTC) et l’éther (ETH) ont bougé de 5 %, se rapprochant des niveaux de résistance pivot de 40 000 $ et 3 000 $ respectivement.

Les liquidations sur les contrats à terme crypto-suivis sont restées relativement faibles, malgré cette décision. Le marché a enregistré 177 millions de dollars de pertes de liquidation au cours des dernières 24 heures, ce qui suggère que la reprise était principalement due aux actifs au comptant.

L’ADA a grimpé jusqu’à 14 % au cours des premières heures de négociation en Asie avant de chuter légèrement au niveau de 0,86 $. Le facteur déterminant pour le jeton était la demande des commerçants de détail, car les données en chaîne montrent une augmentation de 186 % du nombre de portefeuilles détenant ADA pendant 30 jours ou plus.

SOL a bondi de 9% à un peu plus de 93 $, tandis que l’AVAX d’Avalanche a bondi de 12%. D’autres majors comme le BNB et le XRP de BNB Chain ont augmenté d’un peu plus de 5 %, imitant le mouvement du bitcoin.

SOL a été en partie soutenu par des améliorations fondamentales apportées au produit Solana Pay. Les développeurs ont ajouté une fonctionnalité de demande de transaction qui permettrait désormais aux commerçants de fournir des liens de transaction personnalisés aux utilisateurs, tels que des jetons uniques non fongibles (NFT) ou des cadeaux virtuels.

Le SOL a dépassé la résistance à 88 $ la nuit dernière. (TradingView)

Auparavant, Solana Pay n’autorisait que les transferts à sens unique entre les utilisateurs et les commerçants, comme indiqué jeudi.

Les marchés américains se redressent après la hausse des taux de la Fed

Ces mesures sont intervenues au milieu d’une reprise plus large du marché aux États-Unis, qui a probablement servi de signe haussier pour les investisseurs. La Fed a relevé les taux d’intérêt de 50 points de base, tandis que Powell a déclaré que des mouvements similaires pouvaient être attendus en juin et juillet.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué les inquiétudes croissantes concernant la flambée de l’inflation lors d’une réunion mercredi, déclarant que la Fed agirait « rapidement pour la faire reculer ». Powell a ajouté que cette décision pourrait causer « des douleurs » à l’économie car elle a pris des mesures pour faire face à l’inflation.

La confiance de la Fed dans la lutte contre le ralentissement de l’économie a provoqué un bouleversement du marché : les marchés boursiers aux États-Unis ont bondi, le Nasdaq, très technologique, terminant la journée en hausse de 3,19 % et le S&P 500 en hausse de 2,99 %.

Certains commerçants et développeurs ont déclaré que les décisions économiques aux États-Unis avaient alimenté le rallye de la nuit dernière dans les crypto-monnaies, mais le sentiment d’une reprise à plus long terme reste mitigé.

« En entrant dans la réunion, nous avons vu une action de risque à tous les niveaux sur les marchés mondiaux, y compris la cryptomonnaie. La hausse des taux de 50 points de base était le résultat le plus probable de la réunion du FOMC et le récit s’est déplacé vers la Fed qui contrôle et non plus derrière la courbe des taux », a expliqué Kurt Grumelart, trader du fonds crypto Zerocap, dans un message Telegram.

Johnny Lyu, PDG de l’échange de crypto KuCoin, a déclaré dans un chat Telegram que les participants au marché s’attendaient à de la volatilité avant la réunion d’hier soir. « Le marché s’est concentré sur l’annonce de la décision finale du FOMC d’augmenter le taux d’intérêt de référence de 50 points dans une fourchette de 0,75% à 1,00%. Il s’agissait de la plus forte hausse de taux depuis mai 2000 », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons voir que Powell a exclu une hausse des taux de 75 points de base et a exprimé sa confiance dans le fait que les États-Unis pourraient éviter une récession, un soi-disant atterrissage brutal, alors que la Fed augmente les coûts d’emprunt pour réduire une inflation élevée », a expliqué Lyu, ajoutant le rebond de mercredi. dans les crypto-monnaies a montré que malgré les pressions macroéconomiques, le marché des crypto-monnaies est resté « étonnamment fort en termes relatifs ».

Anton Gulin, directeur régional de la crypto-bourse AAX, a déclaré qu’une grande partie des mouvements étaient dus à une corrélation sous-jacente entre les actions américaines et le marché mondial de la cryptomonnaie.

« Les attentes étaient pires que le résultat réel, nous pouvons donc voir une reprise sur tous les marchés. La corrélation entre la crypto et les marchés boursiers a toujours été assez manipulatrice », a déclaré Gulin. « Le mois suivant sera la cause intéressante comme nous le savons : « Vendez en mai et partez ». »

Certains, comme Grumelart de Zerocap, restent méfiants face à cette corrélation. « Bien que nous ne nous attendions pas explicitement à plus de baisse (en particulier parce que nous sommes proches d’une base de soutien durable), vous ne pouvez pas regarder au-delà des vents contraires actuels et de la forte corrélation avec les marchés traditionnels », a-t-il déclaré.