Pourquoi le prix XRP ignorera le FUD et doublera bientôt | Cryptomonnaie

Le prix du XRP répète une fractale – un modèle de prix récurrent – qui a été observé à la mi-2021, faisant allusion à un violent retournement haussier.

Si cette configuration se concrétise, le jeton de remise pourrait remonter de 110 % et former un sommet local à 1,35 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,528 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

L’action des prix XRP au cours des six derniers mois a créé un schéma d’inversion du fond très prometteur. Alors que Ripple a lancé une jambe plus haut, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur l’altcoin pour capitaliser sur l’évolution de la tendance haussière.

Le prix XRP est prêt pour le lancement

Le prix du XRP a atteint un sommet à 1,349 $ le 15 août 2021, après avoir augmenté de 161 % en environ un mois. Quelques jours plus tard, Ripple a tenté de surmonter cet obstacle, et bien qu’il ait réussi temporairement, il n’a pas réussi à consolider ses gains et a chuté après avoir affiché un plus haut à 1,416 $. Cela a été suivi d’un autre test raté de 1,349 $ le 11 novembre.

Ce swing haut est le point de départ d’un modèle W-bottom, qui contient généralement un long downswing suivi de deux nouveaux tests d’un niveau de support après une distance suffisante. Le deuxième test du sol sera probablement suivi d’un mouvement impulsif vers le point de départ. Cette action de prix ressemble à la lettre « W », d’où le motif homonyme « W-bottom ». Ce modèle indique le potentiel d’un renversement supérieur une fois que le sommet du W a été cassé et retesté.

Le prix du XRP a récemment marqué le plancher de support de 0,582 $ le 1er mai, indiquant que la prochaine étape sera un mouvement massif. Au total, cette accélération constituerait un gain de 130 %, mais à partir de la position actuelle, cela reviendrait à une ascension de 110 %.

Bien que la tendance haussière et l’objectif puissent sembler simples, le voyage ne l’est pas. Le prix du XRP sera confronté à plusieurs obstacles en cours de route. Le premier blocus sur son chemin est la barrière de 0,70 $ ; compensation qui ouvrira la voie aux traders Ripple pour propulser le jeton dans une plage de résistance, allant de 0,917 $ à 0,998 $.

Cette zone est de loin le niveau le plus horrible pour les traders ; par conséquent, l’effacer ouvrira la voie à un chemin relativement sans résistance jusqu’à l’objectif à 1,349 $ pour le prix XRP. Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 110 % par rapport à la position actuelle à 0,642 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

La valeur marchande sur 365 jours à la valeur réalisée (MVRV) ajoute un vent arrière aux perspectives haussières de Ripple. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des jetons XRP au cours de l’année écoulée et peut être utile pour chronométrer les bas et les hauts locaux.

Sur la base des backtests de Santiment, une valeur inférieure à -10% à -15% indique que les détenteurs à court terme sont sous l’eau et sont moins susceptibles de vendre à perte. Fait intéressant, les détenteurs à long terme profitent de cette opportunité pour accumuler, c’est pourquoi cette zone est appelée «zone d’opportunité».

Au moment de la rédaction de cet article, le MVRV sur 365 jours pour le prix XRP est à -25 %, bien à l’intérieur de la zone d’opportunité. Historiquement, cette zone est un creux local qui a déclenché une remontée de 60 % du prix du XRP en janvier 2022. Par conséquent, la position actuelle suggère également que les investisseurs à long terme sont susceptibles de s’accumuler et de déclencher une montée en flèche.

XRP MVRV sur 365 jours

D’autre part, si le prix XRP produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,528 $, cela créera un plus bas inférieur au plancher du modèle et invalidera la thèse haussière de Ripple. Un tel développement ouvrira la voie aux baissiers pour déclencher un crash de 10% à 0,519 $.