Aussie échange Swyftx pour offrir un rendement «sans verrouillage» sur la crypto | Cryptomonnaie

L’échange Swyftx commencera à offrir des rendements portant intérêt sur un large éventail d’actifs de crypto-monnaie – le premier échange cryptomonnaie exploité en Australie à le faire.

Le nouveau produit de Swyftx, appelé Earn, offrira aux résidents australiens et néo-zélandais la possibilité de gagner des intérêts sur 21 actifs numériques différents, y compris des crypto-monnaies à grande capitalisation telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA ) et des pièces stables comme Tether (USDT) et USD Coin (USDC).

Le PDG de Swyftx, Ryan Parsons, a déclaré que la fonction Earn de l’échange était l’une des plus compétitives de l’industrie de la cryptomonnaie, car la société basée à Brisbane permettra aux clients de retirer leurs actifs de Earn à tout moment, sans frais de sortie, verrouiller- ups ou délai de préavis minimum.

Parsons a ajouté que cette flexibilité sans frais est le principal différenciateur entre son produit Earn et ceux similaires proposés par les grandes bourses multinationales telles que Binance et Crypto.com.

« Très peu d’échanges mondiaux offrent aux utilisateurs de crypto le niveau de taux d’intérêt que nous sommes sans avoir également des périodes de verrouillage. »

Swyftx a déclaré que le montant du rendement qui peut être offert aux prêteurs dépend en fin de compte de la volatilité de l’actif sous-jacent. Les pièces stables à grande capitalisation telles que l’USDC et l’USDT devraient supporter des taux d’intérêt allant jusqu’à 6,7 %, tandis que les principaux actifs cryptomonnaies comme BTC et ETH offriront jusqu’à 5,1 %. Des actifs légèrement plus risqués tels que Polkadot (DOT) offriront des rendements allant jusqu’à 12,7 %, tandis que le jeton DeFi KAVA devrait offrir jusqu’à 25,8 %.

Earn offrira également des rendements sur TrueAUD (TAUD), un stablecoin indexé sur le dollar australien. Les utilisateurs peuvent s’attendre à gagner jusqu’à 5,3 % d’APY sur les dépôts TAUD.

Swyftx a précisé que les tarifs proposés par Earn seront variables, Swyftx prévoyant un délai de préavis de sept jours pour tout changement.

Parsons a déclaré qu’il s’attend à ce que Earn attire un large éventail d’investisseurs australiens. Actuellement, environ 28,8% de tous les adultes australiens possèdent ou ont possédé une crypto-monnaie selon une enquête de 2021 de l’indice de crypto-monnaie de la réserve indépendante.

« Nous nous attendons à ce que vous commenciez à voir beaucoup plus d’Aussies utiliser les services de crypto-richesse à mesure qu’ils se familiarisent avec les actifs numériques », a ajouté Parsons.

« Nous examinons des poches importantes de la finance traditionnelle et pensons » vous savez quoi, nous pouvons vous surpasser.

Alors que Swyftx est peut-être le premier échange cryptomonnaie australien à offrir des rendements sur les dépôts de crypto-monnaie, d’autres startups Fintech ont également commencé à proposer des produits similaires à rendement aux consommateurs australiens. Le 17 mars, la startup fintech australienne Block Earner a commencé à offrir un accès direct grand public au monde de la finance décentralisée (DeFi).

Dans une interview avec Cointelegraph, le co-fondateur de Block Earner, Jordan Momtazi, a déclaré que le climat économique actuel de l’Australie rend les produits qui offrent des rendements sur l’épargne assez attrayants, d’autant plus qu’il est pratiquement impossible d’obtenir des rendements similaires en utilisant les méthodes proposées par les institutions financières traditionnelles.

La situation réglementaire en Australie, concernant les dépôts cryptomonnaies à rendement, est beaucoup plus détendue qu’aux États-Unis. La SEC maintient sa position intransigeante contre les prêts cryptomonnaies et les actifs numériques connexes portant intérêt.

Fin janv. de cette année, la SEC a lancé une enquête sur les produits de prêt d’actifs numériques à haut rendement proposés par Gemini, Celsius et Voyager Digital. Puis, le 14 février, la SEC a infligé à la société de prêt de crypto BlockFi une amende de 100 millions de dollars pour avoir omis d’enregistrer des comptes d’intérêt à haut rendement que l’agence considérait comme des titres.