Bitcoin doit consolider au-dessus de 40 000 $ pour approuver l’inversion | Cryptomonnaie

Bitcoin a grimpé de 4,2% du jour au lendemain, se rapprochant du niveau significatif de 40 000 $, bien qu’il y ait une retraite de 400 $ par rapport aux sommets tôt jeudi. Pendant ce temps, Ethereum s’est renforcé de 5,1 % du jour au lendemain et les autres principaux altcoins du top 10 ont gagné entre 4 % (Terra) et 14 % (Avalanche).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 5 % du jour au lendemain pour atteindre 1,80 billion de dollars. L’indice de domination de Bitcoin a chuté de 0,3 point de pourcentage à 41,9 %.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a augmenté de 6 points à 27 jeudi et est passé de la «peur extrême». Cependant, il convient de noter que ce renforcement ne rend guère pleinement compte de la dynamique des crypto-monnaies que nous avons observée à la fin de la journée de négociation de mercredi.

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau en près de deux mois au milieu d’un dollar nettement plus faible et d’indices boursiers en hausse. La Réserve fédérale américaine devrait relever son taux de 50 points et annoncé le début des ventes d’actifs hors bilan. Mais l’ampleur des ventes s’est d’abord révélée inférieure aux attentes. La Fed a également rejeté une hausse des taux de 75 points lors de la prochaine réunion, prise en compte par les marchés.

Si Bitcoin parvient à attirer de nouveaux acheteurs à des niveaux supérieurs à 40 000 $ d’ici la fin de la semaine, nous pourrions voir une expansion significative de l’optimisme des acheteurs. Certains acheteurs potentiels attendent désormais des signaux fiables pour casser la tendance baissière du dernier mois et demi. La dynamique haussière d’hier a amené le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, mais un signal de confirmation sous la forme d’une hausse au-dessus des sommets locaux précédents est également nécessaire.

Selon CoinShares, les investisseurs institutionnels retirent des capitaux des fonds cryptomonnaies au cours de leur quatrième semaine. La semaine dernière, la sortie nette était de 120 millions de dollars, les fonds Bitcoin faisant face à leur sortie de capitaux la plus importante depuis juin 2021 (133 millions de dollars).

Le Comité d’experts du Conseil de l’Europe pour l’évaluation des mesures anti-blanchiment (Moneyval) a appelé à une réglementation plus stricte des crypto-monnaies.

Goldman Sachs Bank a accordé son tout premier prêt adossé à des bitcoins à l’échange de crypto-monnaie Coinbase. Les mineurs de Bitcoin ont gagné 1,16 milliard de dollars le mois dernier, en baisse de 4,3 % par rapport à mars.

Les crypto-monnaies feront partie intégrante du portefeuille de tout investisseur au cours des prochaines années, selon la société d’investissement Wisdomtree.