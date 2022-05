Un nouveau traqueur de litiges cryptomonnaies met en évidence 300 cas de SafeMoon à Pepe the Frog | Cryptomonnaie

La SEC, la CFTC et le DOJ ont sept affaires résolues ou en cours cette année, le litige contre le duo mari-femme Ilya Lichtenstein et Heather Morgan étant le plus médiatisé.

Un nouveau suivi des litiges cryptomonnaies du cabinet d’avocats commercial Morrison Cohen LLP montre les détails de plus de 300 affaires judiciaires actives et réglées depuis 2013.

Morrison Cohen est une société basée à New York qui s’adresse aux grandes institutions financières, aux entrepreneurs et aux entreprises en phase de démarrage, et se spécialise dans les marchés des capitaux, les litiges commerciaux, l’immobilier et la faillite, pour n’en nommer que quelques-uns. La société dispose également d’une équipe de litige en matière de crypto-monnaie.

Le Morrison Cohen Cryptocurrency Litigation Tracker a été publié en mai. 3, et contient tout développement de cas lié à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), au ministère de la Justice (DOJ) et aux recours collectifs/litiges privés.

La société a déclaré qu’elle mettra régulièrement à jour le tracker « pour inclure les décisions clés dans ces litiges », et qu’il contient également une multitude « d’articles, de webinaires et de podcasts » et d’annonces cryptomonnaies réglementaires de diverses agences gouvernementales.

Selon le tracker – qui est essentiellement un long document pdf – il y a eu environ 17 cas de cryptomonnaie qui ont été portés devant le tribunal ou résolus en 2022 jusqu’à présent.

La SEC, la CFTC et le DOJ représentent sept d’entre eux, certains cas très médiatisés étant la SEC contre les frères et sœurs Barksdale, qui auraient mené une offre initiale frauduleuse de pièces de monnaie (ICO) d’une valeur de 124 millions de dollars, et la SEC contre la plate-forme d’actifs numériques. BlockFi, qui a accepté de payer une amende de 100 millions de dollars pour ne pas avoir enregistré son produit de prêt crypto.

Cependant, le plus notable de tous est l’affaire en cours DOJ contre Ilya Lichtenstein et Heather Morgan. Le duo mari-femme est accusé de complot présumé en vue de blanchir des fonds liés au piratage de 119 756 Bitcoins (BTC) Bitfinex en 2016. Des agents spéciaux du DOJ ont pu saisir 94 000 BTC au moment des arrestations en février.

Il pourrait également y en avoir beaucoup plus en cours cette année, étant donné que la SEC a annoncé cette semaine qu’elle augmenterait les effectifs de son «Crypto Assets & Cyber ​​​​Unit» axée sur l’application à 50 postes dédiés.

Cependant, la majorité des actions se sont terminées dans le domaine des recours collectifs / privés, SafeMoon attirant le plus d’attention après que l’équipe a été giflée par un recours collectif pour un prétendu programme de pompage et de vidage.

Le recours collectif affirme que le projet a recruté de nombreuses célébrités pour attirer des investisseurs avec des informations prétendument trompeuses, avec des musiciens tels que Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty et YouTubers Jake Paul et Ben Phillips qui auraient tous promu le jeton basé sur la chaîne BNB.

Un cas unique qui semble être passé inaperçu est celui de Halston Thayer contre Matt Furie, Chain/Saw LL et PegzDAO de mars.

Le trio – qui comprend Furie, le créateur original du bien-aimé Pepe the Frog meme – est accusé d’incitation frauduleuse, après avoir prétendument vendu un NFT unique qui a pris de la valeur suite à une baisse NFT identique qui a été publiée gratuitement.

« Le demandeur allègue que les défendeurs ont frauduleusement déformé la valeur d’un Pepe the Frog NFT. Le demandeur a payé 537 084 $ pour un Pepe the Frog NFT créé par Furie et vendu via PegzDAO. Quelques semaines après la vente, PegzDAO a publié gratuitement 46 NFT identiques, ce qui aurait réduit la valeur du NFT du demandeur », a écrit Morrison Cohen.