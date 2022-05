Pourquoi le prix de Zilliqa pourrait chuter de 45 % malgré de multiples partenariats en avril | Cryptomonnaie

Le prix de Zilliqa a marqué le disjoncteur quotidien de 0,097 $ à 0,121 $, suggérant le début d’une baisse de 20 %.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le rejet fasse baisser le ZIL à 0,074 $ dans une perspective conservatrice et à 0,0508 $ dans un cas désastreux.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,121 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix du Zilliqa a montré une impulsion haussière qui l’a poussé massivement au cours de la dernière journée. Cependant, ce mouvement est susceptible d’être coupé de l’élan à l’approche d’un obstacle susceptible de le propulser dans la direction opposée.

Fait intéressant, ce développement intervient après la pléthore de partenariats de Zilliqa en avril, comme l’adhésion à la Blockchain Gaming Alliance (BGA) et l’inscription de ZIL sur Binance, BitGet et BitPanda. De plus, Zilliqa travaille également avec Atomic Wallet pour obtenir la compatibilité ZRC-6 afin que les utilisateurs puissent voir les NFT sur leurs portefeuilles.

Le prix de Zilliqa est dans une situation difficile

Le prix de Zilliqa a établi un disjoncteur baissier entre son rallye haussier de 400% fin mars et début avril. Cette formation technique est obtenue après qu’une zone de demande entre deux sommets plus élevés se soit transformée en une barrière de résistance.

Un tel développement a eu lieu le 26 avril, lorsque ZIL s’est écrasé de 10 %. Ce mouvement a produit un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 0,097 $ à 0,121 $, le transformant en un disjoncteur baissier. Comme il existe de nombreux investisseurs sous-marins dans ce domaine, un nouveau test entraînera probablement un crash massif de la part des investisseurs souhaitant atteindre le seuil de rentabilité.

Le 5 avril, le prix Zilliqa a marqué ce disjoncteur et est actuellement rejeté, faisant allusion à un crash de 20% à 0,0746 $. Dans un cas baissier, cette baisse de la pression de vente pourrait faire chuter le ZIL aussi bas que 0,0508 $, ce qui constituerait une chute de 45 %.

Étant donné que cette configuration baissière survient après une ascension de 38 %, de nombreux investisseurs seront pris au dépourvu et seront probablement piégés ou liquidés.

Graphique ZIL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si la pression d’achat augmente, poussant le prix du Zilliqa à produire un chandelier quotidien au-dessus de 0,121 $, cela invalidera le disjoncteur baissier et donc la thèse de correction.

Dans un tel cas, ZIL pourrait grimper de 10 % pour retester l’obstacle immédiat à 0,133 $.