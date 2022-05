L’autorité financière française approuve l’enregistrement de Binance en tant que fournisseur de services d’actifs numériques | Cryptomonnaie

Binance a déclaré qu’il « étendrait considérablement » ses opérations en France après l’approbation de l’enregistrement, et prévoyait d’élargir son équipe « pour poursuivre le développement de l’infrastructure ».

L’Autorité des marchés financiers (AMF), l’autorité française chargée de réglementer le marché financier, a accordé l’enregistrement de Binance pour fournir des services liés à la cryptomonnaie dans le pays.

Dans une mise à jour de mercredi, l’AMF a inclus Binance France SAS dans sa liste de fournisseurs de services d’actifs numériques enregistrés en France. L’enregistrement était une étape vers l’autorisation de l’échange cryptomonnaie de fournir des services liés à la cryptomonnaie en France, notamment la garde d’actifs, l’échange d’actifs numériques contre d’autres jetons ou cours légal et l’exploitation d’une plate-forme d’actifs numériques.

Selon l’AMF, l’immatriculation nécessite des contrôles pour s’assurer « de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et bénéficiaires effectifs » ainsi que du respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Binance a déclaré dans un article de blog mercredi qu’il « étendrait considérablement » ses opérations en France après l’approbation de l’enregistrement, et prévoyait d’élargir son équipe « pour poursuivre le développement de l’infrastructure ».

« Les réglementations françaises DASP et AML/CFT ont mis en place des exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’aptitude et d’honorabilité pour répondre aux normes élevées nécessaires pour être réglementé en France », a déclaré le PDG de Binance, Changpeng Zhao, ou CZ.

Le déménagement en France a marqué la dernière expansion de Binance de ses opérations mondiales, ayant obtenu l’approbation de principe pour opérer à Abu Dhabi en avril. En mars, les régulateurs du Moyen-Orient ont également donné leur feu vert à la bourse pour fournir des services à Bahreïn et à Dubaï. Le principal échange de crypto n’a pas de siège officiel au moment de la publication, mais il allait choisir un emplacement « très bientôt », apparemment dans le but d’apaiser les régulateurs – les autorités de nombreux pays ont déjà émis des avertissements disant que Binance n’était pas autorisé à fournir ses services aux habitants.

En novembre, CZ a annoncé le lancement d’une initiative de 100 millions d’euros – 115 millions de dollars à l’époque – appelée « Objective Moon » pour développer l’écosystème blockchain et crypto en France et en Europe. Lors du Paris Blockchain Week Summit en avril, le PDG de Binance a déclaré que la France avait « l’un des gouvernements les plus progressistes et les plus ouverts d’esprit qui pourraient aider à développer une réglementation pro-crypto ».