Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Shiba et SafeMoon – American Wrap 04 mai | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a lancé sa tentative d’aller plus haut, ramassant Ethereum et Ripple avec lui. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC revisite le plus haut de lundi et réévalue le biais directionnel à partir de là.

Les récompenses RYOSHI seront lancées à la mi-mai après que 23,9 milliards de Shiba Inu ont été brûlés

23,9 milliards de jetons Shiba Inu ont été détruits, selon le contrat ShibaBurn. Les récompenses RYOSHI seront disponibles le 17 mai et se poursuivront toutes les deux semaines. Les analystes prédisent un mouvement explosif du prix SHIB, alors que la pièce meme vise un objectif de 0,00004 $.

Mise à jour du portail de gravure Voici une mise à jour rapide concernant le cycle de récompense. Les récompenses seront disponibles le 17 mai et se poursuivront toutes les deux semaines. Nous sommes ravis de voir la quantité d’utilisation que le portail a apportée à la communauté et la construction basée sur le #ShibArmyles commentaires. – Shib (@Shibtoken) 3 mai 2022

Pourquoi le prix de SafeMoon pourrait atteindre un nouveau plus bas historique

L’action des prix SafeMoon continue de frustrer les traders. La tendance n’est pas seulement baissière, mais de nouveaux plus bas historiques constants sur le graphique quotidien d’Ichimoku continuent d’être atteints. Ajoutant l’insulte à l’injure, il n’y a aucune preuve de soutien car le prix est en mode découverte.