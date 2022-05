Voici pourquoi le prix ApeCoin pourrait revenir à 12 | Cryptomonnaie

Le prix APE s’est rallié à la 4ème vague d’un diplôme précédent.

Le prix d’ApeCoin n’a pas encore retracé la ligne de tendance du triangle.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 19,50 $.

Le prix d’Apecoin a une structure de vague disproportionnée. Une baisse de plus pourrait se produire dans 12 $.

Le prix ApeCoin est dû pour une baisse de plus

Le prix de l’ApeCoin a augmenté de 20 % pour atteindre le sommet d’aujourd’hui à 17,66 $. Malgré l’impressionnant rallye de contre-tendance, la tendance générale à la baisse semble disproportionnée. Les consolidations entre chaque baisse sont trop similaires pour être qualifiées de vagues d’impulsion distinctes. Ainsi, le rallye de contre-tendance connu aujourd’hui pourrait être la dernière étape de la 4ème vague dans la tendance baissière. Ces mouvements de contre-tendance sont des terminaisons typiques de l’action des prix de la vague 3. Par conséquent, un passage supplémentaire dans la zone 12 rachèterait l’aspect incomplet de l’onde C actuelle.

Le prix de l’ApeCoin a connu un impressionnant rallye de 80% qui était prévu à partir d’une formation en triangle début mars. Le sommet des triangles et les lignes de tendance doivent encore être retestés. En raison de l’action des prix spectaculaire présentée à partir du prix des pièces APE, il est juste de supposer que la vague macro 1 est terminée et qu’une vague profonde 2 dans le sommet du triangle est sur les cartes. Le sommet se situe actuellement à 12 $. Un nouveau test et une pause au-dessus du sommet pourraient fournir une excellente entrée à long terme pour les défenseurs de l’APE.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

L’invalidation du scénario baissier est une cassure à 19,5. Si les haussiers peuvent accomplir ladite action sur les prix, le niveau de 23 $ sera le prochain objectif probable, ce qui entraînera une augmentation de 50 % par rapport au prix actuel.