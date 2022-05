ATOM doit détenir 18 $ comme support pour empêcher Cosmos de faire de nouveaux creux en 2022 | Cryptomonnaie

Le prix ATOM se repose près de ses plus bas de 2022 et d’un niveau de support majeur de Fibonacci.

Une autre baisse de 30% est probable si 18 $ ne tiennent pas comme support.

En conjonction avec les cycles temporels, des conditions de survente extrêmes indiquent qu’un retournement haussier pourrait commencer.

L’action sur les prix d’ATOM a été confrontée à la même pression de vente observée sur tous les instruments à risque. Cosmos a perdu près de 40 % de sa valeur entre début avril et fin avril, et cette tendance pourrait se poursuivre. Mais les extrêmes dans les oscillateurs peuvent laisser présager un sursis à venir.

Le prix ATOM pourrait surprendre avec un rallye majeur, bien que temporaire

Le prix ATOM et le marché plus large de la crypto-monnaie ont connu un certain soulagement de la pression de vente constante. Le rallye de soulagement avant la réunion de la Réserve fédérale américaine n’est pas une surprise, mais le rebond lui-même non plus.

ATOM/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinkon Hyo

Les oscillateurs sur le graphique journalier montrent des signes clairs qu’un creux pourrait se trouver. Par exemple, l’indice de force relative a atteint des creux jamais vus depuis le crash de Covid en mars 2020 – indiquant des conditions de survente extrêmes. De même, l’indice composite montre des conditions de survente encore plus extrêmes après avoir atteint de nouveaux plus bas historiques.

D’un point de vue haussier, il existe une longue opportunité théorique pour le prix ATOM sur le graphique de point et de chiffre d’inversion de 0,50 $ / 3 cases. L’idée longue est un ordre d’achat stop à 20 $, un stop loss à 18 $ et un objectif de profit à 27,25 $.

ATOM/USDT 0,50 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’opportunité d’achat théorique est basée sur un modèle d’analyse point et figure connu sous le nom de modèle Spike. L’entrée du Spike Pattern est l’inversion à 3 cases et, en tant que telle, n’a pas de point d’invalidation. Au fur et à mesure que le prix ATOM baisse, l’entrée baisse également.

Cependant, les risques baissiers restent substantiels. Il existe un écart important dans le profil de volume 2021 entre les nœuds à volume élevé à 18 $ et 13 $. Toute période prolongée passée en dessous de la zone de valeur de 18 $ augmente la probabilité d’une vente rapide vers 13 $.