Le prix Ripple se prépare pour un rallye alors que les avocats s’opposent aux tactiques de retardement de la SEC | Cryptomonnaie

Les avocats de Ripple ont dénoncé les tactiques dilatoires de la SEC et se sont opposés à la demande du régulateur de déposer des mémoires supplémentaires sur des documents internes liés à William Hinman, ancien directeur de la SEC. Les e-mails de Hinman sont protégés contre la divulgation par le régulateur.

Ripple condamne la position de la SEC de retarder les progrès dans l’affaire

Matthew C. Solomon, l’avocat de Ripple et de ses défendeurs, a déposé un nouveau dossier au nom du géant du paiement, dénonçant les tactiques de retardement de la Securities & Exchange Commission (SEC). Le régulateur a tenté de retarder l’issue de l’affaire SEC contre Ripple et a déposé des mémoires supplémentaires à l’appui de documents internes liés à William Hinman.

Hinman est l’ancien directeur de la division des finances des entreprises de la SEC, et le régulateur est actuellement déterminé à garder confidentiels les documents internes liés à William Hinman. Les documents sont actuellement protégés par le secret professionnel de l’avocat.

ENFIN, j’ai l’impression que Ripple a enlevé les gants et parle du ridicule des tactiques de litige de la SEC concernant les « courriels Hinman ». Le juge peut toujours autoriser la sur-réponse, mais au moins Ripple dénonce fortement les tactiques de retardement. https://t.co/mKpJVUsrHG pic.twitter.com/x5W5ht5JvX – Jérémy Hogan (@attorneyjeremy1) 3 mai 2022

Ce dossier de la SEC est le sixième d’une série, contre Ripple et ses accusés. La SEC a eu l’occasion de faire valoir ses privilèges car la découverte a été fermée il y a des mois. À la veille du dépôt d’un jugement sommaire, les demandes de la SEC pourraient retarder l’issue de l’affaire.

James K. Filan, un partisan et avocat de Ripple, a révélé que les accusés avaient demandé une prolongation jusqu’au 13 mai pour répondre aux affirmations de la SEC.

Les mises à jour de l’affaire SEC contre Ripple ont indirectement influencé le prix de l’altcoin. La communauté a applaudi la dernière décision de Ripple et le prix du XRP est resté essentiellement inchangé.

Les analystes ont évalué la tendance des prix XRP et ont révélé une tendance haussière. Rudy Fares, analyste crypto et trader, note que le prix Ripple a formé un triangle descendant sur le graphique annuel. C’est un signe haussier pour le prix Ripple et l’altcoin pourrait bientôt éclater, ciblant le niveau de 0,91 $.

Tableau des prix XRPUSD