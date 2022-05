Le prix du Zilliqa augmente de 20 %, mais la tendance à la baisse n’est peut-être pas terminée. | Cryptomonnaie

Le prix du ZIL est toujours dans un canal de tendance de consolidation

Le prix du Zilliqa a connu de fortes baisses dans le passé malgré des pics de volume haussiers

L’invalidation est une clôture supérieure à 0,10 $

Le prix de Zilliqa a augmenté de 20 % alors que les traders ont imprimé une grande bougie engloutissante haussière sur le graphique de 4 heures. Pourtant, l’actif numérique est en forte baisse au sein d’un canal parallèle. Ainsi, on peut s’attendre à plus de mouvements latéraux et à des mouvements baissiers potentiels dans les prochains jours.

Le prix de Zilliqa dit de rechercher des indices historiques

Le prix du Zilliqa est actuellement en hausse de 20 % depuis le plus bas de mardi soir à 0,06735 $. Actuellement, le prix ZIL se négocie à 0,08070 $ et semble prêt à continuer pour des objectifs plus élevés. Cependant, en analysant la tendance générale, le rallye actuel de la contre-tendance a encore beaucoup de travail à faire pour qualifier la fin de la tendance baissière globale du prix Zilliqa.

Le prix de Zilliqa a déjà connu de puissants rallyes dans la tendance baissière. Du 18 avril au 21 avril, les traders ont produit un rallye de 30 % pour atteindre un sommet à 0,12673 $. Un modèle de rampe classique a accompagné l’augmentation de la valeur sur le profil de volume, et pourtant, le prix du Zilliqa n’a finalement pas réussi à franchir le canal de tendance à la consolidation. Le prix ZIL a fini par balayer les creux de 0,10 $ quelques jours plus tard et a poursuivi sa baisse de 50 %. Aujourd’hui, c’est la plus grande action de prix à contre-tendance depuis la baisse de 50 %.

Graphique ZIL/USDT sur 4 heures

Les traders doivent garder à l’esprit une perspective historique avant de s’engager dans l’action sur les prix de ZiIliqa. Le prix ZIL a le potentiel d’une tendance plus haussière, mais son précédent échec du rallye de contre-tendance d’avril devrait également être un signe d’avertissement. Il convient de noter que le prix du Zil avait un volume plus haussier affiché lors du rallye de fin avril que le rallye qui se produit actuellement.

L’invalidation du modèle baissier doit briser la ligne de tendance de consolidation. Cela signifie que le prix du ZIL doit remonter de 25 % supplémentaires à 0,10 $ et s’établir au-dessus de la ligne de tendance avant d’envisager la fin des perspectives baissières. Si les traders peuvent accomplir ladite action sur les prix, le niveau de 0,13 $ sera le prochain objectif fiable, ce qui entraînera une augmentation de 60 % par rapport au prix actuel de Zilliqa.