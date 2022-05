Pourquoi les traders Ethereum persistent à regagner 3 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a baissé mardi, mais les traders se sont abstenus de revenir à 2 695,79 $.

Le prix des ETH voit une compression des deux côtés avec des hauts plus bas et des bas plus élevés dans la consolidation des prix.

Attendez-vous à une cassure haussière avec le FOMC ce soir, et l’ETH devrait rebondir de 10% en intrajournalier, 24% sur la semaine.

Le prix de l’Ethereum (ETH) est en phase de consolidation avant une cassure haussière avec des hauts et des bas plus bas depuis ce week-end. Attendez-vous à ce que la tendance se poursuive à partir de dimanche et lundi, car les investisseurs attendent la décision de la FED ce soir. Bien qu’une augmentation des taux soit attendue, les vents favorables viendront de la conférence de presse de Powell, soutenant les marchés et supprimant certains risques extrêmes inflationnistes ou récessionnistes. Cela pourrait inciter les investisseurs à plonger dans les actions et les crypto-monnaies avec le prix de l’ETH en hausse à 3 500 $ d’ici la fin de cette semaine.

Le prix de l’ETH voit la réunion de la FED comme un catalyseur du rallye

Le prix d’Ethereum est sur le point de grimper fortement avec des objectifs à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours autour de 3 018,55 $ et le SMA sur 200 jours à 3 400 $. Les deux niveaux détiennent de solides marges bénéficiaires, avec le SMA de 55 jours proche de 10 % des gains et le SMA de 55 jours un peu moins de 25 % à 24 %. Le catalyseur le plus important de ce mouvement sera la décision sur les taux de la FED.

Le prix de l’ETH verra une vente de la rumeur acheter l’événement de fait déclenchant une cassure haussière. Les investisseurs vendent des pièces Ethereum depuis avril dans l’attente de cette réunion de la FED. Une fois que le chat est sorti du sac et que la FED a poussé sa hausse des taux, attendez-vous à entendre un langage très accommodant de Powell, soutenant les marchés et établissant un contexte positif alors que la FED s’attaque à l’inflation et s’assure que l’économie ne surchauffe pas. Attendez-vous ensuite à voir un mouvement intrajournalier vers le SMA de 55 jours et une cassure au-dessus de 3 000 $ pour le prix de l’ETH, se ralliant plus tard dans la semaine et d’ici vendredi, touchant peut-être 3 391,52 $, avec un assaut possible sur le SMA de 200 jours au cours du week-end.

Graphique journalier ETH/USD

Ce soir, le risque vient avec le même événement, car la FED pourrait livrer un coup de poing belliciste aux marchés. Une telle décision aveuglera les marchés si Powell parle d’un resserrement plus agressif et d’une liquidation rapide des bilans. Cela gênera les marchés mondiaux et verra les investisseurs courir vers la sortie avec des crypto-monnaies et des actions sur le billot, déclenchant la chute des couteaux avec le prix de l’ETH qui devrait traverser 2 695,79 $ et éventuellement chuter à 2 148,67 $, perdant 23 % dans la baisse.