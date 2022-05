Prédiction de prix Dogecoin: DOGE vise 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin voit le prix se consolider entre 0,1357 $ et 0,1242 $ de bande passante.

Le prix DOGE devrait augmenter à mesure que des signes haussiers sont repérés dans le RSI.

Attendez-vous à une forte cassure au-dessus de 0,1357 $ et à un prix supérieur à 0,1594 $.

Le prix du Dogecoin (DOGE) voit les investisseurs se prépositionner pour un rallye alors que les investisseurs estiment que la FED pourrait être plus accommodante, bien qu’ils sachent qu’une hausse des taux est prévue. En conséquence, les crypto-monnaies sont sur le devant de la scène avec des chiffres verts dans toutes les principales crypto-monnaies. Attendez-vous à voir une cassure de la consolidation actuelle avec des hauts plus bas et des bas plus hauts à la hausse alors que l’indice de force relative (RSI) voit une réaction instinctive haussière, le prix DOGE devant dépasser 0,1357 $ et remonter jusqu’à 0,16 $, ajoutant environ 25% de la valeur.

Prix ​​​​DOGE fixé pour ajouter 25% de la valeur

Le prix du Dogecoin a connu un mois difficile en avril avec de violentes poussées haussières qui ont à chaque fois été suivies d’un appariement complet des gains encourus. Alors que les investisseurs commencent avec une nouvelle feuille pour mai, le prix semble sortir de la consolidation actuelle en faveur des haussiers. Le RSI stagne avec une légère réaction haussière instinctive en ce moment, préparant le terrain pour un rallye plus tard dans la journée.

Le prix DOGE passera d’abord au-dessus de 0,1357 $, un niveau pivot historique qui croise la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours. Cette pause attirera probablement les investisseurs et les commerçants hésitants avec un signe clair que le sentiment a changé en faveur d’une transaction longue. Avec l’explosion de la demande côté acheteur, attendez-vous à voir un rallye jusqu’à 0,1594 $, avec la FED comme catalyseur, accélérant et amplifiant peut-être le mouvement à la hausse.

Graphique journalier DOGE/USD

Techniquement, un rejet au SMA de 55 jours avec le niveau pivot historique de 0,1357 $ pourrait mettre un plafond sur le côté supérieur. Les traders seraient évincés et ramenés à l’extrémité inférieure de la bande passante actuelle à 0,1242 $. En cas de rupture, attendez-vous à une baisse à 0,1067 $, qui était le plus bas du 24 février.