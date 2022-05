Le prix du Bitcoin déclenche un rallye de secours à 42 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin voit un plancher sous-jacent construit à 38 000 $.

Le prix du BTC voit le RSI augmenter, indiquant une dynamique haussière.

Attendez-vous à un rallye au-dessus de 42 000 $ vers 44 000 $ par rapport au R1 mensuel.

Le prix du Bitcoin (BTC) est fixé pour un changement d’état d’esprit après les mouvements baissiers qui ont entraîné une tendance à la baisse depuis avril. Le prix du BTC est maintenant soutenu à environ 38 000 $. Une remontée de l’indice de force relative (RSI) montre que les investisseurs sont de retour avec un appétit pour le risque en tête. Attendez-vous à voir un bond de 15 % du prix du BTC vers 44 000 $ après la décision de taux de la FED ce soir.

Le prix du Bitcoin devrait bondir de 15% à la suite de la FED

Le prix du bitcoin voit les traders revenir sur les lieux alors que le RSI augmente, montrant que le volume du côté de la demande prend de l’ampleur, l’emportant sur le côté vente. Avec ce rééquilibrage, le prix du BTC s’éloigne de 38 000 $, un niveau qui s’est maintenu après que les traders l’ont défendu au début de ce mois et à la fin avril. Cela, combiné au RSI dans le bas de l’échelle, a fait profiter les traders des livres et pourrait les voir s’estomper pendant un certain temps.

Le prix du BTC se situe donc dans une zone où il est possible d’augmenter encore, étant donné l’absence de volume baissier significatif. Comme les traders pourront faire monter les prix, attendez-vous d’abord à voir le prix du BTC essayer d’atteindre 42 000 $ autour de cette ligne bleue en pointillés qui coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours. Ce serait parfait pour un test, ou une rentrée pendant longtemps, et pourrait voir le prix grimper à 44 088,73 $, un pivot historique qui coïncide avec le niveau de résistance R1 mensuel de ce mois-ci.

Graphique journalier BTC/USD

Le sentiment de risque pourrait encore changer alors que les investisseurs voient une saison des bénéfices difficile se dérouler pour les actions américaines. Alors que certaines grandes entreprises doivent encore déclarer leurs bénéfices, une baisse des marchés mondiaux pourrait facilement être déclenchée avant ou après la cloche de clôture, effaçant tous les bénéfices intrajournaliers et entraînant l’action des prix à la baisse. Le prix du BTC pourrait retomber à 36 709,19 $, et s’il enfreint cela, un mouvement de chute se produira probablement à 32 649,28 $.